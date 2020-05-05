Экономика

15:42 05.05.2020

Минэкоэнерго Украины поручило изучить возможность использования атомной э/э под майнинг криптовалют

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Минэкоэнерго Украины поручило изучить возможность использования атомной э/э под майнинг криптовалют

Министерство энергетики и охраны окружающей среды Украины поручило НАЭК "Энергоатом" актуализировать планы по закупке госпредприятием ядерного топлива в связи с уменьшением объемов производства электроэнергии блоками атомных электростанция (АЭС).

Согласно тексту поручения, текст которого обнародовал народный депутат Гео Лерос на своей странице в Facebook, НАЭК также поручено отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта атомной э/э.

В министерстве отметили, что решение этих задач позволит обеспечить надежность и эффективность работы блоков АЭС Украины в связи с профицитом на рынке базовой генерации.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #электроэнергия #минэкоэнерго #аэс #криптовалюта
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