Глава Минэкоэнерго может быть назначен к концу текущей недели, рассчитывает Герус

Кандидатура министра энергетики и защиты окружающей среды может быть внесена в Верховную Раду и проголосована к концу текущей недели, рассчитывает глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"У нас планируется заседание Верховной Рады в четверг-пятницу этой недели. Я надеюсь, что будет вынесена кандидатура и парламент сможет утвердить кандидатуру министра энергетики и экологии", – сказал он в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV, добавив, что в настоящее время рассматривается несколько потенциальных кандидатов.

"Идут переговоры, отбор кандидатов. Есть несколько потенциальных кандидатов. Посмотрим ближе к четвергу- пятнице", – сказал он.