Экономика

12:37 25.06.2019

НБУ выводит из обращения монеты 1, 2 и 5 коп.

1 мин читать
НБУ выводит из обращения монеты 1, 2 и 5 коп.

Национальный банк Украины выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп.

Как сообщил глава НБУ Яков Смолий на брифинге во вторник, данные монеты перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года.

Помимо этого, НБУ будет постепенно выводить из обращения монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством, сказал Смолий.

Как отметил глава НБУ, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", решение о выведении из обращения мелких монет позволит оптимизировать использование монет 1 и 2 грн.

Теги: #нацбанк #смолий #монеты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:15 25.06.2019
Консультации с МВФ относительно новой программы для Украины начнутся после выборов - Смолий

Консультации с МВФ относительно новой программы для Украины начнутся после выборов - Смолий

12:48 25.06.2019
НБУ анонсировал эмиссию банкноты 1 тыс. грн

НБУ анонсировал эмиссию банкноты 1 тыс. грн

12:40 25.06.2019
НБУ в 2019г планирует ввести в обращение монету номиналом 5 грн

НБУ в 2019г планирует ввести в обращение монету номиналом 5 грн

11:52 25.06.2019
Данилишин раскритиковал политику удержания высокой учетной ставки НБУ

Данилишин раскритиковал политику удержания высокой учетной ставки НБУ

15:45 20.06.2019
Зеленский обещает уважать и защищать независимость НБУ

Зеленский обещает уважать и защищать независимость НБУ

14:44 18.06.2019
Нацбанк призывает Кабмин оставить госбанкам больше прибыли для докапитлизации

Нацбанк призывает Кабмин оставить госбанкам больше прибыли для докапитлизации

10:31 12.06.2019
НБУ устал ждать спецзакон и создал подразделение для защиты потребителей финуслуг

НБУ устал ждать спецзакон и создал подразделение для защиты потребителей финуслуг

16:22 11.06.2019
Глава НБУ считает целесообразным начать переговоры о подготовке новой программы с МВФ уже в этом году

Глава НБУ считает целесообразным начать переговоры о подготовке новой программы с МВФ уже в этом году

17:58 07.06.2019
Представители ЦБ Беларуси приняли участие в заседании комитета НБУ по монетарной политике

Представители ЦБ Беларуси приняли участие в заседании комитета НБУ по монетарной политике

16:02 06.06.2019
"Производители лекарств Украины" просят НБУ увеличить лимит на перевод средств в зарубежные представительства фармкомпаний

"Производители лекарств Украины" просят НБУ увеличить лимит на перевод средств в зарубежные представительства фармкомпаний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Консультации с МВФ относительно новой программы для Украины начнутся после выборов - Смолий

НБУ анонсировал эмиссию банкноты 1 тыс. грн

НБУ в 2019г планирует ввести в обращение монету номиналом 5 грн

Данилишин раскритиковал политику удержания высокой учетной ставки НБУ

США готовы поддерживать энергореформы в Украине совместно с международными партнерами

ПОСЛЕДНЕЕ

"Запорожсталь" и другие предприятия "Метинвеста" увеличили бюджет конкурса "Мы – это город" в 2019г на треть из-за возросшей популярности проекта

Зеленский хочет сменить представителя государства Демчишина в набсовете "Нафтогаза"

Джордж Сорос и другие миллиардеры предложили ввести налог на богатство в США

НКРЭКУ намерена установить ЗТ для малых "зеленых" СЭС до 150 кВт на уровне 6 евроцентов со снижением на 25% с 2020г

"Зеленый" тариф для крышных домашних СЭС, ВЭС и комбинированных СЭС/ВЭС с 2025г снизится втрое – проект постановления НКРЭКУ

Ретроспективной отмены "зеленого" тарифа для наземных домашних СЭС не будет, но с 2020г НКРЭКУ прекратит его устанавливать для новых станций

Спрос на доставки через сервис NP Shopping за 5 мес. 2019г. вырос на 27%

Промпроизводство в Украине в мае-2019 выросло на 1,6% – Госстат

В Украине упразднены все регламентирующие акты о работе ММПО, что приводит к бесконтрольному перемещению через границу - СМИ

Суд вернул гостиницу "Лыбидь" в Киеве законному владельцу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА