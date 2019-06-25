НБУ выводит из обращения монеты 1, 2 и 5 коп.

Национальный банк Украины выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп.

Как сообщил глава НБУ Яков Смолий на брифинге во вторник, данные монеты перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года.

Помимо этого, НБУ будет постепенно выводить из обращения монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством, сказал Смолий.

Как отметил глава НБУ, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", решение о выведении из обращения мелких монет позволит оптимизировать использование монет 1 и 2 грн.