Экономика

10:50 29.11.2018

Mitsubishi Heavy выплатит компенсации южнокорейцам за принудительный труд в военные годы

2 мин читать
Mitsubishi Heavy выплатит компенсации южнокорейцам за принудительный труд в военные годы

Верховный суд Южной Кореи в четверг поддержал решения апелляционного суда по двум искам, поданным ранее против Mitsubishi Heavy Industries Ltd. южнокорейцами, которые требовали от японской компании компенсировать их принудительный труд в годы Второй мировой войны.

"Мы уважаем решение суда, и мы постараемся излечить раны жертв подневольного труда", - сообщил представитель МИД Южной Кореи, которого цитирует южнокорейский телеканал YTN.

Согласно решению Верховного суда, каждая из четырех бывших работниц и родственник одной из пострадавших от трудовой повинности должны получить по 100-150 млн вон ($89-133 тыс.) каждый. Выплаты по второму иску от шести бывших работников составляют по 80 млн вон каждому.

В то же время глава МИД Японии Таро Коно решительно отказался принять решение Верховного суда Южной Кореи. Он указал на то, что соглашение между Токио и Сеулом от 1965 года уже урегулировало вопрос репараций японской стороны, имеющих отношение к периоду 1910-1945 годов, когда Корея была колонией Японии.

Т.Коно также заявил, что вердикт Верховного суда Южной Кореи является нарушением международного права, и что Токио предпримет контрмеры, включая обращение в международные инстанции.

В свою очередь замглавы МИД Японии Такэо Акиба вызвал посла Южной Кореи, чтобы выразить официальный протест по этому делу, сообщает YTN.

В конце октября аналогичное судебное решение было принято по иску бывших работников другой японской компании - Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., отмечает Japan Times. Суд присудил четырем истцам компенсации в размере $88,7 тыс. каждому.

Теги: #mitsubishi
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Франция привержена сохранению альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

Mitsubishi улучшил прогноз прибыли на год, но CEO банка предупредил о возможных рисках

Android станет базовой системой в автомобилях Renault-Nissan-Mitsubishi

Глава Renault исключил возможность покупки компанией партнеров по альянсу - Nissan и Mitsubishi

Mitsubishi открыла первые быстрые зарядные станции в Киеве, Днепре и Харькове

Mitsubishi Corp. намерена потратить $1,1 млрд на увеличение доли в Mitsubishi Motors

Mitsubishi Materials сообщила о фальсификации данных о продукции двумя ее подразделениями

Mitsubishi UFJ сократит штат сотрудников на 10 тыс.

Mitsubishi отзовет 3,8 тыс. внедорожников Pajero в Китае

Mitsubishi выиграла тендер на строительство еще одной ТЭС в Узбекистане

ПОСЛЕДНЕЕ

Renault, Nissan и Mitsubishi Motors подтвердили намерение сохранить альянс

В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте идет обыск по подозрению в отмывании денег

Цена нефти WTI опустилась ниже $50 за баррель

SkyUp увеличил парк до четырех судов

Реальная зарплата в Украине в октябре 2018г возросла на 14,2%

ГФС в 2016-2018гг выдала 200 тыс. сертификатов для экспорта украинских товаров в ЕС

Госбюджет Украины в октябре выполнен с профицитом 1,14 млрд грн

"Кернел" в І кв. 2019 ФГ получил $75,5 млн чистой прибыли

Госказначейство 28 ноября перечислило 2,7 млрд грн возмещения НДС

Число не допущенных к въезду в Украину из Минска россиян за сутки снизилось в четыре раза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА