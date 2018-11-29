Mitsubishi Heavy выплатит компенсации южнокорейцам за принудительный труд в военные годы

Верховный суд Южной Кореи в четверг поддержал решения апелляционного суда по двум искам, поданным ранее против Mitsubishi Heavy Industries Ltd. южнокорейцами, которые требовали от японской компании компенсировать их принудительный труд в годы Второй мировой войны.

"Мы уважаем решение суда, и мы постараемся излечить раны жертв подневольного труда", - сообщил представитель МИД Южной Кореи, которого цитирует южнокорейский телеканал YTN.

Согласно решению Верховного суда, каждая из четырех бывших работниц и родственник одной из пострадавших от трудовой повинности должны получить по 100-150 млн вон ($89-133 тыс.) каждый. Выплаты по второму иску от шести бывших работников составляют по 80 млн вон каждому.

В то же время глава МИД Японии Таро Коно решительно отказался принять решение Верховного суда Южной Кореи. Он указал на то, что соглашение между Токио и Сеулом от 1965 года уже урегулировало вопрос репараций японской стороны, имеющих отношение к периоду 1910-1945 годов, когда Корея была колонией Японии.

Т.Коно также заявил, что вердикт Верховного суда Южной Кореи является нарушением международного права, и что Токио предпримет контрмеры, включая обращение в международные инстанции.

В свою очередь замглавы МИД Японии Такэо Акиба вызвал посла Южной Кореи, чтобы выразить официальный протест по этому делу, сообщает YTN.

В конце октября аналогичное судебное решение было принято по иску бывших работников другой японской компании - Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., отмечает Japan Times. Суд присудил четырем истцам компенсации в размере $88,7 тыс. каждому.