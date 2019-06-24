Экономика

10:28 24.06.2019

Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств Renault

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Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств Renault

Прокуратура Токио подозревает бывшего главу альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, предназначенного на выплату вознаграждений, пишет Asahi Shimbun Digital.

По данным издания, в 2017 году на счет дистрибьютора альянса в Омане была переведена сумма в $6,5 млн. Эти средства были перечислены в виде бонуса и не были указаны в контракте изначально.

Впоследствии половину денег перевели на счета инвестиционной компании из Ливана GFI, фактически она принадлежит Гону. Прокуратура Токио полагает, что Гон присвоил эту сумму.

В начале июня совместная внутренняя проверка Renault и Nissan выявила сомнительные расходы холдинговой компании альянса Renault-Nissan BV (RNBV), зарегистрированной в Нидерландах, в размере 11 млн евро.

Гон находится под следствием в Японии, ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, которые он отвергает.

Теги: #nissan #renault #mitsubishi
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