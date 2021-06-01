Green Deal

19:39 01.06.2021

Nissan вложит $1,8 млрд в два завода по выпуску аккумуляторов для электромобилей

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Nissan вложит $1,8 млрд в два завода по выпуску аккумуляторов для электромобилей

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. инвестирует свыше 200 млрд иен ($1,8 млрд) в строительство двух заводов, которые будут выпускать аккумуляторы для электромобилей, в Великобритании и Японии. Об этом сообщило издание Nikkei, передает Green Deal

Предприятия будут находиться под управлением китайской Envision AESC, которая сейчас является поставщиком батарей для японской компании. Nissan владеет 20%-ной доле в этой компании, которая входит в топ-10 мировых производителей аккумуляторов для электромобилей.

Ожидается, что заводы начнут работу в 2024 году и смогут поставлять до 700 тыс. аккумуляторов в год. Все батареи будут поставляться альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Ранее Financial Times писала о том, что японский автопроизводитель находится на продвинутой стадии переговоров с правительством Великобритании о постройке завода по производству аккумуляторов для электромобилей мощностью 200 тыс. единиц в год.

Новое производство планируется расположить на существующем заводе Nissan в Сандерленде. Оно станет самым большим хабом компании по выпуску оборудования для электромобилей за пределами Японии.

По данным FT, объявление о начале строительства завода запланировано на лето этого года и должно быть сделано до начала конференции ООН по изменению климата, которая пройдет 1-12 ноября под председательством Великобритании.

Теги: #nissan #электромобили
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