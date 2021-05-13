Производство Nissan в 2021г может упасть на 500 тыс. автомобилей из-за дефицита полупроводников

Японский автопроизводитель Nissan Motor в 2021 году может сократить производство на 500 тыс. автомобилей из-за глобального дефицита полупроводников, заявил CEO компании Макото Учида в эфире CNBC.

Он также отметил, что автопроизводитель сталкивается с ростом цен на сырье.

"Влияние на производство, которое мы ожидаем, составляет примерно 500 тыс. единиц продукции в этом году", - сказал Учида, подчеркнув, что компания постарается восстановить производство.

В 2020 году Nissan выпустила 3,63 млн автомобилей.

Автопроизводители используют чипы в системах управления двигателями и помощи водителям, пишет CNBC. Конкурирующие Ford Motor Co. , Volkswagen и Stellantis ранее также предупредили, что кризис с поставками полупроводников продолжит оказывать влияние на их производство.

Британская Jaguar Land Rover в прошлом месяце объявила о приостановке производства на двух заводах в Великобритании из-за нехватки чипов.

Германская Daimler в апреле сообщила о сокращении рабочих часов около 18,5 тыс. работников и приостановке производства на двух предприятиях в Германии.

Аналитики ожидают, что дефицит полупроводников сохранится в 2022 году и, возможно, даже в 2023 году.