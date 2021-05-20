Экономика

10:16 20.05.2021

"АвтоКрАЗ" заключил трехлетний контракт на поставку техники для армии США

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"АвтоКрАЗ" заключил трехлетний контракт на поставку техники для армии США

АО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.) заключило трехлетний контракт на поставку большегрузной автомобильной техники "КрАЗ" и запасных частей для нужд Командование по организации подрядных работ Армии Соединенных Штатов Америки (США) – АСС, сообщается в пресс-релизе автозавода.

В рамках контракта, стоимость которого не разглашается, будет поставляться техника с колесной формулой 4х4, включая бортовые и безбортовые автомобили, а также автоцистерны для транспортировки воды и топлива.

В компании агентству "Интерфакс-Украина" не предоставили других подробностей соглашения, в том числе количества поставляемой техники.

Заказчиком выступила компания US21 Inc. (Фэрфакс, штат Вирджиния, США), которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.

В пресс-релизе отмечается, что это престижное соглашение "служит очередным доказательством того, что "АвтоКрАЗ" является ведущим и мировым производителем большегрузной автомобильной техники и надежным партнером.

"Мы гордимся тем, что нашей продукцией смогли внести вклад в развитие программы Армии США по поддержке международной безопасности", - отмечается в пресс-релизе..

"АвтоКрАЗ" – единственный украинский производитель большегрузных автомобилей по полному циклу, выпускает 33 базовые модели, почти 350 модификаций и 1500 комплектаций автомобильной техники "КрАЗ" для работы во всех отраслях экономики и в ВСУ. Грузовики КрАЗ известны надежностью и простотой в эксплуатации и ремонте более чем в 70 странах мира.

Компания входит в финансово-промышленную группу бизнесмена Константина Жеваго.

Как сообщалось, 11 мая финансовая компания "Финтакт" (Киев) приобрела за 269,13 млн грн пул кредитов неплатежеспособных банков "Финансы и кредит" и Дельта Банка (оба – Киев), среди залогов по ним – Кременчугский автомобильный завод (КрАЗ) и Полтавский автоагрегатный завод (оба входят в группу КРАЗ – ИФ).

В сентябре 2018 года по иску Ощадбанка Хозсуд Киева открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ" признав денежные требования Ощадбанка в размере 555,7 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом.

По данным последнего обнародованного финотчета компании на ее сайте, в 2018 году чистый убыток составил 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее, чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн. Было реализовано 540 автомобилей (ожидалось около 1,2 тыс.), в том числе 93% - на внутреннем рынке.

Завод последние годы не разглашает производственные показатели.

Теги: #сша #автопром #контракт #автокраз
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