Автопроизводство в Украине в октябре сократилось почти в 2,4 раза за счет падения сборки легковых авто

Производство автотранспортных средств в Украине в октябре текущего года сократилось почти в 2,4 раза по сравнению с тем же месяцем 2020 года и в 4,5 раза к сентябрю-2021 – до 292 ед., сообщает "Укравтопром".

Согласно сообщению на сайте ассоциации в понедельник, такое падение автопроизводство в первую очередь обусловлено резким сокращением выпуска легковых автомобилей – их произведено только 202 ед., что втрое меньше, чем годом ранее, и в 4 раза меньше показателя сентября-2020.

По статистике "Укравтопрома", оба производителя легковых автомобилей снизили их выпуск – Запорожский автозавод на 38,2% к октябрю-2020 и в 4,3 раза к сентябрю-2021 – до 110 ед., а завод "Еврокар" – соответственно в 4,7 раза и в 3,7 раза, до 92 ед.

Коммерческих автомобилей (без учета машин АвтоКрАза) в октябре выпущено три единицы против четырех в прошлогоднем октябре (все на "Черкасском автобусе").

Положительную динамику сохранило только производство автобусов – оно выросло на 13% к октябрю-2020, до 87 ед., в том числе "Черкасский автобус" выпустил 31 машину (на два больше), Черниговский автозавод (ЧАЗ) – 34 ед. (на 12 ед. больше), ЗАЗ – 17 ед. (на 7 больше). Два автобуса выпустил Часовоярский автобусный завод и три - корпорация Богдан.

По данным "Укравтопрома", всего в январе-октябре в Украине было произведено 7002 ед. автотранспортных средств, что на 85% больше, чем за тот же период прошлого года, однако прирост сохраняется за счет низкой сравнительной базы прошлого года, когда ЗАЗ до сентября не выпускал легковых автомобилей.

За 10 месяцев текущего года выпуск легковых авто вырос на 97%, до 6337 ед., коммерческих сократился на четверть, до 27 ед., а производство автобусов увеличилось на 17% - до 638 ед.

При этом ЗАЗ за этот период выпустил 3533 легковых авто (за сентябрь-октябрь прошлого года – 426 ед.), "Еврокар" нарастил производство незначительно – до 2804 ед.

Лидером по выпуску автобусов остается "Черкасский автобус" – 250 ед. против 241 за 10 месяцев 2020 года, второе место – у ЧАЗа с выпуском 229 автобусов (на 48% больше), третье – у ЗАЗа с 108 машинами против 49 ед. годом ранее. Корпорация "Богдан" выпустила 27 автобусов против 49 годом ранее, Часовоярский завод – 24 ед. против 50 ед.

Коммерческие авто выпускал только "Черкасский автобус".

Как сообщалось, в 2020 году автопроизводство в Украине сократилось на 32% по сравнению с 2019 годом – до 4,952 тыс. ед., тогда как созданные в стране мощности позволяют выпускать 400 тыс. автотранспортных средств ежегодно.

`В том числе производство легковых автомобилей упало на 33% - до 4,202 тыс. ед., коммерческих на 63% - до 51 ед., автобусов на 20% - до 699 ед.