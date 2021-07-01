Renault планирует к 2030 году довести долю электромобилей в своей линейке до 90%

Французский автомобилестроительный концерн Renault Group намерен выпустить 10 новых моделей электромобилей к 2025 году и довести их долю в своей модельной линейке до 90% к 2030 году.

«Сегодня произошло историческое ускорение стратегии Renault Group в сфере электромобилей», – цитируется исполнительный директор компании Люка де Мео в сообщении пресс-службы в среду, передает Green Deal.

По его словам, новые разработанные платформы электромобилей и группа производственных площадок на севере Франции позволят Renault поставлять электромобили по более низкой цене.

Первым из новых моделей электрокаров станет хэтчбек MeganE, который должен поступить в продажу в первой половине 2022 года.

В сообщении также отмечается, что к 2030 году Renault и его партнеры по альянсу, Nissan и Mitsubishi, будут производить 1 млн электромобилей во всем мире ежегодно по сравнению с 200 тыс., произведенными в 2020 году.

По данным EV-Volumes.com, доля германского автопроизводителя Volkswagen на европейском рынке электромобилей выросла с 14% в 2019 году до 25% в прошлом году, обогнав альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, доля которого сократилась с 23% до 19%.