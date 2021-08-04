Renault в Украине обеспечила поставку 300 кроссоверов Renault Duster для Нацполиции

Компания Renault в Украине обеспечила поставку 300 кроссоверов специализированного назначения Renault Duster (версия 4х2 1.6, МТ) для Национальной полиции Украины, сообщает пресс-служба "Рено Украина".

Как сообщалось, в мае текущего года Нацкомиссия по итогам проведенного тендера договорилась с компанией "Спец-Ком-Сервис" – дилером Renault в Украине о поставке 300 автомобилей спецназначения на базе Renault Duster по цене 560 тыс. грн за авто.

Бренд Renault - лидер по продажам корпоративным клиентам в Украине по итогам 2015-2021 годов.