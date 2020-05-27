Экономика

15:46 27.05.2020

Renault, Nissan и Mitsubishi разделили ответственность в рамках новой стратегии альянса

2 мин читать

Автопроизводители Nissan Motor Co., Renault SA и Mitsubishi Motors Corp. разделили лидерские функции по отдельным направлениям в рамках новой стратегии развития альянса.

Как сообщается в совместном пресс-релизе компаний, Nissan будет ответствен за развитие автономных автомобилей.

Renault займется разработкой платформы для подключения автомобилей к интернету на базе Android, а также электронных и электрических систем. В Китае за это направление будет отвечать Nissan.

Mitsubishi, в свою очередь, станет лидером альянса по развитию "плагин-гибридных" автомобилей.

Члены альянса разделили и географическую ответственность. Для Nissan опорными будут Китай, Северная Америка и Япония. Renault сконцентрируется на продвижении в Европе, России, Южной Америке и Северной Африке, а Mitsubishi - в странах АСЕАН и Океании.

Компании планируют производить около 50% моделей к 2025 году в рамках новой схемы.

Тем временем, французская газета Le Figaro сообщила, что Renault может представить в пятницу программу снижения расходов на 2 млрд евро. По информации источников газеты, автопроизводитель планирует сократить 5 тыс. рабочих мест.

Глава Renault Жан-Доминик Сенар во вторник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Компания обещала сохранить в стране высокотехнологичное производство, включая выпуск на заводе в городе Клеон, в Нормандии, нового электродвигателя для автомобилей альянса.

Акции Renault в среду дорожают на 15,8%. Котировки Nissan и Mitsubishi по итогам торгов в Токио повысились на 5,5% и 2,3% соответственно.

Теги: #nissan #renault #mitsubishi
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:21 17.04.2020
Nissan запускает производство масок для медиков Японии

Nissan запускает производство масок для медиков Японии

14:31 22.01.2020
В офисах Mitsubishi в Германии прошли обыски

В офисах Mitsubishi в Германии прошли обыски

12:04 07.01.2020
В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона

В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона

11:12 12.11.2019
Nissan снизил прогноз на текущий фингод после слабых полугодовых результатов

Nissan снизил прогноз на текущий фингод после слабых полугодовых результатов

09:45 18.10.2019
Renault ухудшил прогноз выручки на 2019 год

Renault ухудшил прогноз выручки на 2019 год

18:02 08.10.2019
Новым гендиректором Nissan назначен Макото Усида

Новым гендиректором Nissan назначен Макото Усида

15:12 08.10.2019
СМИ назвали новым руководителем Nissan главу китайского подразделения СП компании

СМИ назвали новым руководителем Nissan главу китайского подразделения СП компании

10:47 18.09.2019
Nissan хочет продать торговое подразделение за $1 млрд

Nissan хочет продать торговое подразделение за $1 млрд

10:04 27.08.2019
Гон создал фонд инвестиций в стартапы Кремниевой долины, получив миллионы от оманского партнера Nissan - WSJ

Гон создал фонд инвестиций в стартапы Кремниевой долины, получив миллионы от оманского партнера Nissan - WSJ

10:28 24.06.2019
Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств Renault

Карлоса Гона заподозрили в присвоении $3 млн средств Renault

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину

Зеленский подписал закон о поддержке налогоплательщиков в период карантинных ограничений

Глава Еврокомиссии предложила инструмент восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро

Глава набсовета "Укрнафты" Витренко вынес вопрос отмены конкурса на CEO "Укрнафты" на рассмотрения главы правления "Нафтогаза"

Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину

Главой "Укринфрапроекта" назначен начальник одного из его отделов Артем Фещенко

ЕЦБ предупреждает о негативных последствиях роста госдолга стран еврозоны

Нефть дешевеет на фоне напряженности между США и Китаем, Brent - $35,62 за баррель

Зеленский подписал закон о поддержке налогоплательщиков в период карантинных ограничений

SMG "Смарт-холдинга" в 2020г. планировала рост выручки на 20%, однако возможно снижение производства - гендиректор

Глава Еврокомиссии предложила инструмент восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро

Глава набсовета "Укрнафты" Витренко вынес вопрос отмены конкурса на CEO "Укрнафты" на рассмотрения главы правления "Нафтогаза"

Лагард ждет падения ВВП еврозоны на 8-12% в 2020 году

"Укрзализныця" разрабатывает стратегию развития мультимодальных перевозок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА