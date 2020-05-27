Renault, Nissan и Mitsubishi разделили ответственность в рамках новой стратегии альянса

Автопроизводители Nissan Motor Co., Renault SA и Mitsubishi Motors Corp. разделили лидерские функции по отдельным направлениям в рамках новой стратегии развития альянса.

Как сообщается в совместном пресс-релизе компаний, Nissan будет ответствен за развитие автономных автомобилей.

Renault займется разработкой платформы для подключения автомобилей к интернету на базе Android, а также электронных и электрических систем. В Китае за это направление будет отвечать Nissan.

Mitsubishi, в свою очередь, станет лидером альянса по развитию "плагин-гибридных" автомобилей.

Члены альянса разделили и географическую ответственность. Для Nissan опорными будут Китай, Северная Америка и Япония. Renault сконцентрируется на продвижении в Европе, России, Южной Америке и Северной Африке, а Mitsubishi - в странах АСЕАН и Океании.

Компании планируют производить около 50% моделей к 2025 году в рамках новой схемы.

Тем временем, французская газета Le Figaro сообщила, что Renault может представить в пятницу программу снижения расходов на 2 млрд евро. По информации источников газеты, автопроизводитель планирует сократить 5 тыс. рабочих мест.

Глава Renault Жан-Доминик Сенар во вторник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Компания обещала сохранить в стране высокотехнологичное производство, включая выпуск на заводе в городе Клеон, в Нормандии, нового электродвигателя для автомобилей альянса.

Акции Renault в среду дорожают на 15,8%. Котировки Nissan и Mitsubishi по итогам торгов в Токио повысились на 5,5% и 2,3% соответственно.