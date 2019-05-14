Патрульные полицейские Украины получили 83 гибридных автомобиля Mitsubishi нового поколения

Подразделение патрульной полиции Украины получило партию гибридных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения - 83 машины от японских партнёров в рамках реализации второго этапа Киотского протокола.

"Патрульная полиция Украины – одно из лучших подразделений Национальной полиции, у вас есть доверие людей, вы действуете профессионально ежедневно... Вы должны иметь лучшее оборудование. И сегодня вы получаете 83 современных автомобиля", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе церемонии передачи автомобилей.

Он напомнил, что благодаря сотрудничеству правительства Японии и Украины в 2017 году МВД и корпорация Mitsubishi подписали договор на поставку автомобилей.

"Я хочу, чтобы каждый из вас наилучшим образом использовал эти автомобили. Берегите эти машины, а ещё больше берегите Украину, украинских людей", - сказал глава МВД.

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал журналистам, что считает работу офицера полиции на таком автомобиле "почти безопасной".

"Двигатель этого автомобиля значительно мощнее... Большая часть этих автомобилей пойдет на патрульную полицию на международных магистралях", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, сколько автомобилей Mitsubishi Outlander было разбито полицейскими, С.Князев сказал: "Это не секретная цифра, около 13-15 автомобилей сейчас не эксплуатируются. Полностью уничтожены, то есть не подлежат ремонту, 4 автомобиля. Остальные автомобили после ДТП можно отремонтировать и они ремонтируются".

С.Князев также добавил, что запрос на автопарк в полиции ещё очень высок – необходимо еще несколько тысяч автомобилей, а также стоит вопрос о замене. Он уточнил, что устаревшие модели автомобилей типа ВАЗ не используются. Всего за последние три года Нацполиция приобрела около 2,5 тыс.автомобилей, в текущем году есть возможность закупки ещё 500 машин.