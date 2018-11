Mitsubishi улучшил прогноз прибыли на год, но CEO банка предупредил о возможных рисках

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG), крупнейший банк Японии, улучшил прогноз прибыли на текущий финансовый год, увеличив прибыль и выручку в первом финполугодии.

Согласно прогнозу MUFG, чистая прибыль по итогам фингода, завершающегося 31 марта 2019 года, составит 950 млрд иен ($8,3 млрд). Ранее банк прогнозировал этот показатель на уровне 850 млрд иен.

В первом финполугодии чистая прибыль MUFG выросла до 650,8 млрд иен по сравнению с 626,94 млрд иен за аналогичный период предыдущего года.

Выручка банка за шесть месяцев, завершившихся 30 сентября, повысилась до 3,38 трлн иен против 3,07 трлн иен годом ранее.

Чистый процентный доход за отчетный период уменьшился незначительно - на 0,3%, до 970,2 млрд иен, комиссионный доход практически не изменился, составив 696,7 млрд иен против 695,9 млрд иен годом ранее.

Чистый доход банка от торговых операций упал на 36%, до 215,5 млрд иен.

Положительное влияние на прибыль MUFG в первом финполугодии оказало улучшение кредитоспособности его крупных заемщиков, позволившее банку сократить объем резервов на возможные потери по ссудам и зафиксировать высвободившиеся суммы в качестве прибыли.

Главный исполнительный директор MUFG Нобуюки Хирано в ходе брифинга по итогам публикации отчетности во вторник, предупредил, что перспективы фининститута могут ухудшиться во втором финполугодии в условиях торговых войн и ослабления темпов экономического роста в Китае.

"Неопределенность в отношении направления движения глобальной экономики становится все более глубокой", - заявил Н.Хирано.

"Замедление темпов подъема китайской экономики оказывает влияние на результативность компаний и настрое руководителей", - цитирует главу MUFG агентство Bloomberg.

Он подчеркнул, что увеличение прибыли банка обусловлено скорее разовыми факторами, чем улучшением результатов его ключевых операций.

MUFG выплатит дивиденды в размере 22 иены на акцию по итогам первого полугодия. Кроме того, банк заявил о планах выкупа собственных акций на сумму до 100 млрд иен.

Два других крупных японских банка - Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc. - обнародуют отчетность за первое финполугодие 14 ноября.