Глава Renault исключил возможность покупки компанией партнеров по альянсу - Nissan и Mitsubishi

Генеральный директор Renault SA Карлос Гон исключил возможность покупки французской автомобилестроительной компанией своих партнеров Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp.

Любой, кто захочет, чтобы Nissan и Mitsubishi Motors стали подразделениями Renault в ее полной собственности, имеет нулевые шансы на достижение этого результата, заявил К.Гон в ходе выступления на ежегодном собрании акционеров Mitsubishi Motors.

К.Гон является председателем советов директоров как Nissan, так и Mitsubishi Motors.

Главный исполнительный директор Nissan Хирото Саикава ранее заявлял о том, что выступает против объединения с Renault и хотел бы, чтобы компании остались независимыми.

Альянс трех автопроизводителей - Renault-Nissan-Mitsubishi - является успешным в значительной мере благодаря К.Гону, который, как ожидается, может покинуть пост главы французской компании в 2022 году, пишет газета The Wall Street Journal.

Ранее он заявлял, что к этому времени хотел бы сделать альянс "необратимым". Автопроизводители отказывались называть меры, которые могли бы привести к этому, однако теперь становится ясно, чего они не планируют предпринимать.

Пятничные комментарии К.Гона исключают простое приобретение французской компанией японских партнеров. Тем временем, слияния их операций добиться будет сложно из-за позиции Х.Саикавы, опасающегося, что подобная сделка может вызвать протесты среди сотрудников компании.

"Последнее, чего мы хотим добиться за счет сближения трех компаний, это сделать нечто, что демотивирует людей, создав у них ощущение, что они работают на кого-то другого. Это главный момент", - заявил К.Гон.

К.Гон действовал в качестве арбитра и сохранял нейтралитет, стремясь при этом добиться того, чтобы в рамках альянса обеспечивалось разделение расходов и обмен технологическими достижениями.

По словам Х.Саикавы, альянс ранее работал, следуя за "домашними заданиями", выданными К.Гоном.

Его замена будет трудновыполнимой задачей, однако трем компаниям придется найти способы управлять альянсом без столь значимой фигуры, как К.Гон, заявил Х.Саикава.

Renault владеет более 43% Nissan, в то время как последнему принадлежит 15% Renault - такой дисбаланс связан с тем, что японский автопроизводитель находился на грани банкротства в тот момент, когда происходил обмен акциями.

На данный момент Nissan является более прибыльным, чем Renault. Mitsubishi вошла в альянс после того, как Nissan приобрел ее долю в 2016 году.