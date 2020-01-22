В офисах Mitsubishi в Германии прошли обыски

Власти Германии провели обыски в нескольких зданиях, связанных с германским подразделением Mitsubishi Motors Corp., в рамках расследования дела о предполагаемой установке на ряд дизельных автомобилей, проданных в стране, программного обеспечения, которое занижает данные о выхлопах, пишет The Wall Street Journal.

Расследование, официально начатое в середине ноября, перекликается со скандалом 2015 года. Тогда власти США обвинили Volkswagen AG в использовании ПО, позволявшего манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. Позднее автопроизводитель сознался в мошенничестве и к настоящему моменту потратил в общей сложности более $30 млрд на выплату штрафов, компенсацию ущерба и оплату расходов, связанных с ведением судебных разбирательств.

Mitsubishi не были предъявлены обвинения. Пока не ясно, на каком количестве автомобилей предположительно могло быть установлено программное обеспечение, но, по словам прокуроров, эти автомобили могут лишиться сертификата, и на них нельзя будет ездить по общественным дорогам.

Представитель руководства Mitsubishi в Европе сказал, что компания впервые узнала о расследовании во вторник, когда полиция провела обыск в офисах центра научных исследований и разработки - Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH - и немецкого дистрибьютора MMD Automobile GmbH.

По словам прокурора Нади Низен во Франкфурте-на-Майне, расследование было начато в ноябре, после того как германский транспортный регулятор KBA обнаружил признаки использования незаконно установленного программного обеспечения на ряде автомобилей Mitsubishi в ходе проверки.

"Мы только начинаем узнавать обо всей ситуации", - сказал представитель Mitsubishi Motors Europe B.V. Даниэль Наркасс.

"Разумеется, мы будем в полной мере сотрудничать, но пока что мы не уверены, в чем заключается дело", - добавил он.