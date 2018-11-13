Экономика

10:11 13.11.2018

Wintershall направила половину финансирования на Nord Stream II

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Wintershall направила половину финансирования на Nord Stream II

Wintershall направила примерно половину финансирования на "Северный поток 2", о котором договорилась с "Газпромом" (MOEX: GAZP), сообщил на пресс-конференции глава Wintershall Марио Мерен.

Он напомнил, что компания должна предоставить порядка 950 млн евро и к настоящему времени примерно половину уже предоставила.

М.Мерен сказал также, что проблемы между "Газпромом" и "Нафтогазом" не влияют на процесс финансирования "Северного потока 2".

Бюджет проекта - 9,5 млрд евро с учетом процентных расходов. Первоначально предусматривалось, что 30% расходов предоставят партнеры, а 70% покроет проектное финансирование. В 2017 году "Газпром" и западные компании предоставили проекту "Северный поток 2" около 3 млрд евро.

В мае 2017 года партнеры подписали соглашение о предоставлении проектной компании Nord Stream 2 AG бридж-кредита на сумму до 6,65 млрд евро (с учетом процентов) на срок до организации проектного финансирования, в июне - соглашение о дефицитном финансировании, на случай непривлечения или недостаточного привлечения проектного финансирования.

Теги: #nord_stream_2
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