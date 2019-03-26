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18:18 26.03.2019

Nord Stream 2 рассчитывает завершить проект к концу 2019г в соответствии с планом

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Nord Stream 2 рассчитывает завершить проект к концу 2019г в соответствии с планом

Nord Stream 2 рассчитывает завершить проект создания газопровода в соответствии с планом к концу 2019 года, представителей компании не смущает отсутствие разрешения на прокладку трубопровода от Дании, а также то, что до сих пор была уложена только треть газопровода.

"У нас есть веские причины рассчитывать на разрешение в Дании, поэтому мы не спекулируем на тему, сколько времени нам нужно. У нас есть заказы, мощности, корабли в распоряжении. Это хорошие основания для завершения проекта в конце 2019 года", - заявил журналистам во вторник представитель компании Nord Stream 2 в Германии Йенс Мюллер.

Представитель пресс-службы компании в Германии Штеффен Эберт, в свою очередь, полагает, что в 2019 году работа пойдет существенно быстрее, поскольку для укладки будет "задействовано больше кораблей". Также он рассчитывает на благоприятные погодные условия - летом, как ожидается, погода будет лучше.

Первые 800 километров газопровода уложили примерно за восемь месяцев - работа идет с августа 2018 года. Заявки на строительство в территориальных водах Дании и в исключительной экономической зоне Дании поданы в 2017 и 2018 году, разрешений по ним до сих пор нет, но они будут, уверяют в Nord Stream 2.

Из России в ЕС газ пойдет по двум параллельным ниткам газопровода, общая их длина составит более 2,4 тыс. км. Приемный комплекс Nord Stream 2 находится в Германии на берегу Балтийского моря в Грайфсвальдском заливе, рядом с первой станцией приемки Nord Stream. Выход из подводной части Nord Stream 2 соединяется c газоприемной станцией Gascade - дочерней компанией Wintershall и "Газпрома".

Общая площадь комплекса 11,9 га. На станции российский газ будут еще раз пропускать через фильтры, снижать давление в трубе, подогревать газ и измерять. Затем его будут направлять в газотранспортную систему ЕС - газопроводы NEL и EUGAL. EUGAL - Европейский соединительный газопровод - пройдет по восточной территории Германии до границы с Чехией, по газопроводу NEL сырье будет поступать на запад. Строительство EUGAL также планируется завершить к концу года.

Диаметр трубы, по которой в ЕС пойдет российский газ, составляет 1,15 м, подводная часть трубы прячется в бетонный кожух толщиной от 6 до 11 см.

Теги: #ес #nord_stream_2 #россия #газпром #газопровод #газ
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