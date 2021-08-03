Политика

13:37 03.08.2021

Главы парламентских комитетов по международным отношениям 9 стран выступили против "Северного потока 2"

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Главы парламентских комитетов по международным отношениям 9 стран выступили против "Северного потока 2"

Главы парламентских комитетов по международным отношениям США, Эстонии, Чехии, Ирландии, Латвии, Польши, Украины, Великобритании и Литвы выступили с совместным заявлением против недавнего соглашения между США и Германией, позволяющего завершить строительство российского газопровода Nord Stream 2.

"Мы, председатели комитетов по иностранным делам наших национальных парламентов, продолжаем выступать против проекта газопровода "Северный поток-2" и с сожалением отмечаем недавнее решение США и Германии по "Северному потоку-2", которое влечет за собой возобновление завершения строительства газопровода. Мы рассматриваем "Северный поток - 2" как геополитический проект, направленный на расширение влияния России на Европу за счет доминирования на энергетическом рынке", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета по международным отношениям Сената США, в понедельник.

Указывается, что завершение строительства трубопровода усилит влияние российского газа на энергетический баланс Европы, поставит под угрозу национальную безопасность государств-членов ЕС и Соединенных Штатов, а также поставит под угрозу и без того шаткую безопасность и суверенитет Украины.

"Более того, завершение проекта "Северный поток 2" даст России еще один инструмент давления и шантажа на Украину. Она продолжает сталкиваться с жестокой агрессией России и военной оккупацией ее территорий из-за своего проевропейского выбора. В результате погибло более 14 тыс. украинцев, и каждую неделю все больше украинских солдат отдают свои жизни, защищая свою родину и всю Европу. ЕС и США должны работать вместе, чтобы усилить санкционное давление на Кремль, чтобы противостоять агрессии в Украине", - подчеркивается в заявлении.

Главы парламентских комитетов по международным отношениям отметили, что вероятные последствия завершения строительства и эксплуатации "Северного потока-2" заключаются в подрыве развития единого, либерализованного и открытого европейского рынка за счет консолидации источников поставок в системе "Северный поток-2" и сдерживания инвестиций в альтернативные варианты.

"Мы ожидаем от Германии четкого обязательства снизить зависимость от газа, импортируемого из России, и перейти к зеленой энергии. Мы исходим из того, что Германия будет со всей ответственностью относиться к этим целям. Нам необходимо взять на себя коллективное обязательство по увеличению поддержки безопасности и обороноспособности Украины, чтобы предотвратить углубление текущего кризиса безопасности, усугубляемого угрозами, создаваемыми "Северным потоком-2", - заявили парламентарии.

Они призвали НАТО в меняющейся обстановке по безопасности в регионе взять на себя обязательства по усилению сдерживания, особенно на восточном фланге от Балтийского до Черного моря.

"Мы также должны взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в альянс НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО. Чтобы консолидировать усилия украинского правительства по преобразованию, а также демократию и права человека в регионе, мы призываем согласовать перспективу членства в Европейском Союзе для Украины", - подчеркивается в совместном заявлении.

Главы парламентских комитетов заявили, что настаивают на том, что любые дальнейшие договоренности по "Северному потоку - 2" потребуют консультаций в трансатлантической семье.

"Более того, такая дипломатия должна происходить с учетом основополагающего принципа - противодействие злонамеренной российской агрессии является жизненно важными интересами национальной безопасности для всех стран НАТО, всех членов ЕС и наших партнеров в Центральной и Восточной Европе", - отмечается в заявлении.

Теги: #страны #северный_поток_2 #парламент #nord_stream_2
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