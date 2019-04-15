Экономика

11:49 15.04.2019

Совет ЕС утвердил обновленную газовую директиву, в перспективе охватывающую Nord Stream 2

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Совет ЕС утвердил обновленную газовую директиву, в перспективе охватывающую Nord Stream 2

Совет ЕС в понедельник объявил, что утвердил европейскую газовую директиву с учетом внесенных поправок, в перспективе охватывающую Nord Stream 2.

Голосование прошло в совете ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству. Согласно процедуре принятия решений в ЕС, одобренный Европарламентом законопроект может утверждать любой из советов министров Евросоюза. Одобрение документа на заседании в Люксембурге прошло без обсуждения.

Как сообщалось, Европарламент проголосовал 4 апреля за обновленную директиву, распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в Союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток 2"), который должен протянуться из России в Германию.

"Это конец эры монополии на европейском газовом рынке - монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, либо просто перекрытием крана", - подчеркнул, представляя членам Европарламента законопроект, докладчик по этому вопросу, председатель комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек.

Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома" (MOEX: GAZP), а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

В ЕС природный газ в основном используется для отопления домов и выработки электроэнергии. Им обеспечивается четвертая часть общего энергопотребления. Многие страны ЕС зависят от импорта газа. Более 70% его импортируется, и ожидается дальнейший рост импорта, сообщалось в материалах Европарламента.

По данным за третий квартал 2018 года, главным поставщиком газа в ЕС была Россия (47%), за ней следовали Норвегия (34%), Алжир и Ливия (вместе 8,6%). Основной маршрут поставок российского газа лежал через Украину (почти половина всего объема), затем следовали трубопровод с Ямала через Беларусь (около 20%) и Nord Stream ("Северный поток", 30%). 89% газа импортируется в ЕС по трубам, остальное - на судах в виде СПГ.

После голосования в совете ЕС закон с новыми поправками должен быть опубликован в официальном журнале Евросоюза. Через 20 дней после публикации в журнале поправки вступят в силу. Затем у стран ЕС будет девять месяцев, чтобы адаптировать свои соответствующие национальные законодательства к новому европейскому закону.

Теги: #nord_stream_2 #газ #северный_поток_2 #ес #директива
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