Политика

14:33 16.05.2019

Дания даст разрешение на стройку Nord Stream 2 после парламентских выборов, полагает депутат Бундестага

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Дания даст разрешение на стройку Nord Stream 2 после парламентских выборов, полагает депутат Бундестага

Дания даст разрешение на строительство газопровода Nord Stream 2 в своих водах после парламентских выборов (которые назначены на 5 июня - ИФ), заявил депутат Бундестага Клаус Эрнст на пресс-конференции в Берлине на полях конференции "Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС. Газовый аспект".

"Я знаю, что Дания хочет дать разрешение на "Северный поток 2" после выборов", - сказал он.

Он также отметил, что можно построить газопровод и так, чтобы не пересекать территорию Дании.

Сейчас в соответствии с разрешениями, полученными в четырех странах, продолжается строительство газопровода "Северный поток 2" в России, Финляндии, Швеции и Германии. Уже уложено более 1240 км двух ниток газопровода - более половины от его общей протяженности.

Теги: #nord_stream_2 #дания
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