Политика

15:48 02.09.2020

Берлин против увязки проблемы Nord Stream 2 и ситуации с Навальным

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Берлин против увязки проблемы Nord Stream 2 и ситуации с Навальным

Официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер высказалась против искусственной увязки ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным и проблемы достройки газопровода Nord Stream 2.

"Вы наверняка следили за летней пресс-конференцией канцлера в пятницу, она высказалась на эту тему и сказала, что мы считаем, что одно должно быть отделено от другого. Она сказала, как мы уже много раз говорили, что, по нашему мнению, Nord Stream 2 должен быть достроен. Это, по сути, экономический проект представителей России и Европы, который имеет политические составляющие", - сказала Деммер в Берлине в среду.

В минувшую пятницу, 28 августа, канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что считает неправильным связывать ситуацию с Навальным с вопросом строительства газопровода.

"Я думаю, что это нужно рассматривать в отдельности. Я считаю, что Nord Stream 2 следует достроить. Это проект, которые ведут экономические игроки из России и Европы. (...) Этот экономически инициированный проект связывать сейчас с вопросом Навального считаю нецелесообразным", - заявила Меркель.

Теги: #nord_stream_2 #навальный #германия
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