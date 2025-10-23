Інтерфакс-Україна
Економіка
21:11 23.10.2025

BlaBlaCar зменшив максимальний сервісний збор на 13% у межах саморегуляції після рекомендацій АМКУ

1 хв читати
BlaBlaCar зменшив максимальний сервісний збор на 13% у межах саморегуляції після рекомендацій АМКУ

ТОВ "І-ТРЕВЕЛС", що управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar, зменшило максимальний ліміт сервісного збору на 13%, що сумарно призведе до 5 млн грн заощаджень споживачів, йдеться у повідомленні Антимонопольного комітету України ( АМКУ) в четвер.

Зазначається, що таке рішення було прийняте 10 жовтня за результатами розгляду рекомендацій Комітету як додаткові заходи саморегуляції, що дозволило 23 жовтня визнати відповідні рекомендації виконаними.

АМКУ нагадав, що в грудні 2024 року надав рекомендації щодо припинення дій, які полягали у встановленні сервісного збору за користування сервісами вказаної платформи без економічного обґрунтування, а також в нечітких умовах повернення цього сервісного збору пасажирам.

У повідомленні зауважується, що протягом 2025 року товариство взаємодіяло з АМКУ, залучивши також материнську компанію Comuto SA.

Крім того, "І-ТРЕВЕЛС" внесло зміни до умов користування щодо повернення сервісного збору пасажирам та оновило розділи вебсайту для надання інформації про конкретні алгоритми щодо таких повернень.

 

Теги: #амку #blablacar

