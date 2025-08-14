Ринок зоотоварів України у 2025 році виросте на 20% - Suziria Group

Ринок зоотоварів України в 2024 році виріс на 20% - до 45,4 млрд грн, й за оптимістичним прогнозом виросте ще на 20% у 2025 році, повідомила керівниця департаменту комунікацій та розвитку корпоративно-соціального бізнесу Suziria Group Анастасія Рудавка.

"Світовий ринок зоотоварів стрімко зростає та наближається до $84 млрд. Вітчизняний ринок, навіть попри повномасштабне вторгнення, демонструє щорічне зростання. Минулого року обсяги зросли на 20% - до 45,4 млрд грн. Цьогоріч, за оптимістичним сценарієм, зростання становитиме 20-21%, за песимістичним - близько 13-15%", - сказала вона під час презентації спільного проєкту "Гуманна освіта. Волонтерство" від благодійного фонду UAnimals та Suziria Group в середу.

За даними Euromonitor 2025, в Україні нараховується 17,7 млн домашніх тварин, з них 66,5% - кішки й собаки.

Рудавка акцентувала увагу на загальні тренди більш усвідомленого відношення до домашніх улюбленців. Зокрема, у 2024 році зросла культура відповідального харчування. На 14% збільшилась кількість тварин, яких годують готовими кормами; більше половини власників готові платити за екологічні товари й корми з альтернативними білками тощо.

"Ми бачимо й світовий тренд гуманізації. Минулого року в MasterZоо придбали 60,7 тис. одиниць одягу для улюбленців, 3223 пари взуття та шкарпеток, майже 2 тис. парфумів. До дня св. Валентина за два тижні придбали тисячу гіфтбоксів. Ще одна тенденція – мінімізація стресу для тварин, що теж говорить про розвиток культури турботи про улюбленців. Приміром, з'являються мобільний грумінг та ветеринарні візити додому, таксі для тварин", - зазначила Рудавка.

Suziria Group - українська сімейна група компаній, що розвиває ринок товарів для домашніх тварин понад 30 років. До її складу входять компанії Suziria Brands, Suziria Distribution, мережа зоомаркетів MasterZoo, яка налічує 190 магазинів, а також мережа грумінг-салонів. Компанія працює по всій території України та за її межами, експортує власні товари під брендами Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur.