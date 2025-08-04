ІГ "Універ" відкриває щомісяця біля тисячі нових рахунків

Інвестиційна група "Універ" завдяки створенню маркетплейса з ОВДП та ще більш ніж 30 інструментами, а також просвітницьким та рекламним зусиллям щомісяця відкриває близько тисячі нових рахунків у цінних паперах клієнтам, повідомив засновник та президент групи Тарас Козак.

"Я думаю, що завдяки всім нашим зусиллям просвітницьким та рекламним ми зараз лідер по кількості рахунків, що відкриваються: десь приблизно тисячу нових рахунків на місяць", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Козака, зараз у компанії порядку 20 тисяч клієнтів.

Згідно зі звітністю Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ), на 1 серпня було зареєстровано 211,16 тис. унікальних інвесторів, з початку цього року їх кількість зросла на 13,37 тис.

"Обсяг грошей я точно не скажу, але це багато мільярдів гривень, які інвестовані в різного роду фінансові інструменти", – додав інвестбанкір.

Він уточнив, що найбільшим партнером наразі виступає NovaPay, який запровадив альтернативу депозитам через репо-операції із власними облігаціями, адміністратормо яких виступає "Універ".

В то же час, як вважає Козак, інвестгрупа окрім NovaPay пропонує своїм клієнтам через власний додаток найбільший в Україні вибір цінних паперів: окрім 10 серій ОВДП ще понад 30 інструментів.

"Ми робимо маркетплейс, щоб в одному місці українець міг купити і ОВДП, і фонди, і якісь корпоративні облігації, і якісь іноземні ціні папери, які ще до війни були заведені в Україну. Коли наші клієнти хочуть продати, ми виставляємо їх в кабінет, і інші наші клієнти їх купляють", – пояснив президент "Універу".

Він наголосив, що інвестгрупа допускає в кабінет лише ті інструменти, в які готова інвестувати якусь частину своїх портфелів.

За його словами, "Універ" пропонує інвесторам купувати цінні папери як власних фондів ("Михайло Грушевський", "Тарас Шевченко" – інвестують в Україну; "Ярослав Мудрий" та "Отаман" – до війни інвестували відповідно в індекси S&P500 та Nasdaq, але зараз їх інвестиції обмежені), так і фондів нерухомості та земельних фондів.

У якості прикладів фондів нерухомості він навів фонди "Інжура" Андрія Журжия та два фонди Standard One, які купують апартаменти у великих дохідних будинках, що будують біля ВДНГ (S1 ВДНГ) та на Оболоні (S1 Obolon). Козак уточнив, що в той же час інвестгрупа принципово не займається фондами фінансування будівництва.

"Третій тип фондів – це земельні: "Твоє коло", "Грунтовно", "Перший український аграрний фонд" – вони купляють на баланс землю, а потім здають її в оренду. У фондів є якісь дивіденди за рахунок плати за оренду, але великий інтерес клієнта – це за невеликий чек на 100-200 тис. грн купити шматочок землі", – описав земельні фонди інвестбанкір та зазначив, що

Він нагадав, що власні фонди "Універ" є відкритими, тоді як фонди нерухомості та земельні – кваліфікаційними з вимогами до мінімального внеску 122 тис. грн.

Козак зазначив, що інвестгрупа поки не планує створення власних фондів нерухомості та земельних, а зосереджена тільки на управлінні власними фондами, які інвестують в цінні папери. В той же час, вказав він, додати до маркетплейси й фонди цінних паперів від конкурентів для розширення пропозиції.

На його думку, вигода клієнта у зручності мати в одному місці всю звітність та всі фінансові інструменти, щоб ефективно ними керувати та перекидати гроші з активу в актив.

Серед інших напрямків діяльності "Універу" Козак виділив реєстрацію або допомогу у створенні нових фінансових інструментів: облігацій, фондів і ще низки інструментів.

"У випадку з облігаціями, ми, напевно, зараз найбільший андерайтер", – стверджує глава компанії. У якості прикладу він навів випуск облігацій з покриттям Novus на 400 млн грн, облігацій фінтех-компанії Activitis на 300 млн грн.

Окрім того компанія з управління активами "Універ Менеджмент", яка входить в групу, пропонує управління венчурними фондами для сторонніх бізнесів, які структуровані таким чином, повідомив Козак.

"В моменти, коли ринку немає, а такі моменти дуже часто бувають у нас, на жаль – і 2014 рік, і 2020, і 2022 – це дозволяє виживати", – зазначив він.