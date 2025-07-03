Вартість проєктів комплексної модернізації з 2016 року збільшилася втричі - до EUR300/кв.м

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Вартість проєктів комплексної модернізації збільшилась втричі, зі EUR100/кв.м у 2016 році до EUR300/кв.м у 2025-му, повідомила виконавча директорка інжинірингової консалтингової компанії "iC consulenten Україна" Олена Рибак в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ці дані компанія отримала на основі аналізу низки таких проєктів, де вона брала участь, уточнила Рибак.

"У період 2016-17 років, якщо взяти базові заходи (утеплення стін, вікна, двері, дах, утеплення фасадів, іноді з частковою заміною внутрішніх тепломереж), ми виходили в середньому на EUR100 інвестицій на квадратний метр. Потім в Україні піднялися стандарти щодо огороджувальних конструкціій, близкавкозахисту, інклюзивності. Останніми роками додалися вимоги до укриттів. Всі ці зміни впливають на структуру проєктів. І це одне з пояснень, чому зараз маємо цифру при комплексній модернізації без інвестицій у конструктивну частину будівель і укриття близько EUR300 на квадратний метр", - пояснила виконавча директорка.

Вона додала, що на збільшення цін впливають також курсові коливання, більш технологічні та інноваційні рішення, підвищення зарплат будівельників тощо.

Як приклад Рибак навела 2014-2016 роки, коли лиш зрідка хтось з замовників обирав сонячні панелі, оскільки на той час вони були дорогими. Натомість на сьогодні такі рішення як тепловий насос, ПВ-система, геліоколектори, автоматичні регулятори, автоматичне освітлення є базовими.

"Також зростають вимоги до підрядників, зростають ризики, пов'язані з відсутністю людей, з виконанням зобов'язань. З боку донорів є вимога страхування діяльності в рамках міжнародних контрактів, і такі фактори дуже ускладнюють ринок нашим будівельним компаніям і здорожчують проєкти", - повідомила вона.

Це все сукупно приводить до збільшення вартості будробіт щороку приблизно на 20-30%. Для громад таке постійне здорожчання означає суттєве зниження кількості проєктів, які вони зможуть модернізувати, пояснила експертка.

"Багато проєктів з інвестиційних та кредитних програм, які розроблялися в 2013-15 роках, поки дійшли до тендерів, значно зросли у ціні. Тобто міста, які в 2016-2017 роках підписували кредит, наприклад, на EUR10 млн і розраховували привести до ладу до 20 шкіл та садочків, сьогодні за ці залучені кошти зможуть оновити 6-7 об'єктів", - каже вона.

Заснована 1989 року iC consulenten - міжнародна інжинірингова та консалтингова компанія, що надає послуги з комплексного управління та розвитку інфраструктури. iC має велику експертизу у висотному будівництві, проєктуванні тунелів і технічному нагляді за їхнім будівництвом, інфраструктурних проєктах від сектору охорони здоров'я до енергетики, їхнє проєктування, технагляд, управління проєктами. Три головні офіси розташовані у Відні та Зальцбурзі (Австрія), Любляні (Словенія).

Крім того, компанія має низку філій, проєктних і будівельних офісів по всьому світу, включно з Албанією, Хорватією, Грузією, Німеччиною, Грецією, Косово, Румунією, Сербією, Словаччиною, Швецією, Туреччиною, Україною тощо. В ній працює понад 640 співробітників і експертів.

iC consulenten ZT GesmbH має постійний офіс в Україні з 2006 року з офіційною реєстрацією 2013 року як ТОВ "айСі консулентен". iC Ukraine виконує функції проєктного менеджменту в понад 20 громадах. Серед великих програм у 2024 році в партнерстві з Nefco за кошти ЄС - нове будівництво та реконструкція житла для ВПО, відновлення та реконструкція критичної інфраструктури. Інші консалтингові послуги надаються в секторах транспортної інфраструктури, екології, сталої сертифікації будівель, проєктів із енергоефективності та відновлюваної енергетики.