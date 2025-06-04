Єврокомісія включила BGV Graphite в Кіровоградській області до 13 стратегічних CRM-проєктів за межами ЄС

Європейська Комісія обрала 13 стратегічних проектів у третіх країнах для забезпечення доступу до критичних матеріалів (CRM) та підтримки створення місцевої вартості, серед них Балахівське графітове родовище в Кіровоградській обл. України, що розробляється групою компаній BGV Group Management Геннадія Буткевича (BGV Graphite).

"Ця ініціатива доповнює перелік із 47 стратегічних проектів у ЄС, прийнятий 25 березня 2025 року. Загалом усі 60 стратегічних проектів сприятимуть конкурентоспроможності промисловості ЄС, зокрема в таких секторах, як електромобільність, відновлювана енергетика, оборона та аерокосмічна галузь", – йдеться у релізі на сайті Єврокомісії в середу.

Ці проекти є першими результатами впровадження закону про критично важливу сировину (CRMA), який набрав чинності у травні 2024 року.

"Набуття такого статусу відкриває нові можливості для міжнародного фінансування, залучення технологічних партнерів і прискореного розвитку критично важливої інфраструктури", — в свою чергу зазначила BGV на своїй сторінці у Facebook.

В групі підкреслили, що Україна здатна бути надійним постачальником критичних мінералів, зокрема графіту, який відіграє ключову роль у виробництві акумуляторів, електроніки й оборонних технологій.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук, яка взяла участь у офіційній церемонії представлення стратегічних проєктів у сфері критичної сировини, що відбулась на полях EU Green Week, наразі Україна продовжує запроваджувати принципи, задекларовані в CRM Act – це реформування галузі надрокористування, цифровізація та дерегуляція дозвільних процесів, трансформація Державної служби геології та надр України в сучасну європейську сервісну службу за принципом "єдиного вікна".

Вона додала, що обравши переможців, наразі Єврокомісія визначається з переліком заходів, які застосовуватимуться для підтримки проєктів. Зокрема, наприклад, через механізми Європейського інвестиційного банку та інші.

Конкурс з відбору проєктів був оголошений навесні минулого року після набрання в ЄС чинності CRMA. Такі проєкти мають відповідати визначеним ЄС критеріям - сприяти безпеці постачання критично важливої сировини, впроваджуватися сталим чином, гарантувати безпеку постачання та захищати внутрішній ринок тощо. Компанії самостійно приймали рішення щодо участі в конкурсі та подавали заявки через сайт Єврокомісії.

"Переконана, що ця історія перемоги однієї української компанії надихне інших також активно використовувати можливості, які відкриває для нас ЄС", – заявила Гринчук.

Як зазначила Єврокомісія, серед 13 стратегічних проектів сім розташовані в Канаді, Гренландії, Казахстані, Норвегії, Сербії, Україні, Замбії, з якими ЄС має стратегічне партнерство щодо ланцюгів створення вартості сировини; а решта розташовані в Бразилії, Мадагаскарі, Малаві, Новій Каледонії, Південній Африці та Великій Британії.

Десять із цих стратегічних проектів стосуються стратегічної сировини, необхідної для електромобілів, акумуляторів та акумуляторних накопичувачів, такої як літій, нікель, кобальт, марганець та графіт. Два стратегічні проекти охоплюють видобуток рідкоземельних елементів, які відіграють ключову роль у виробництві високопродуктивних магнітів, що використовуються у вітрових турбінах або електродвигунах для технологій відновлюваної енергетики та електромобільності. Стратегічні проекти також охоплюють мідь, яка використовується від енергомереж до мікроелектроніки, вольфрам та бор, що використовуються в автомобільній, відновлюваній енергетиці, аерокосмічній та оборонній галузях.

Обрані стратегічні проекти отримають скоординовану підтримку з боку Комісії, держав-членів та фінансових установ у формі сприяння доступу до фінансування та контактів з відповідними покупцями. За оцінками, для початку діяльності 13 стратегічних проектів за межами ЄС потребують загальних капітальних інвестицій у розмірі 5,5 мільярда євро.

Комісія також посилить співпрацю з відповідними третіми країнами для забезпечення розвитку цих проектів, особливо через Стратегічні партнерства, які вже укладено з деякими з цих країн щодо ланцюгів створення вартості сировини, зазначається у релізі.

BGV Group Management - інвестиційна компанія, що розвиває бізнеси і проєкти в секторах видобутку, переробки, енергоефективності, ритейлу та девелопменту. Її засновник Геннадій Буткевич також виступає співвласником корпорації "АТБ" – найбільшої роздрібної мережі в Україні.