Інтерфакс-Україна

Економіка

23:49 08.04.2025

НКРЕКП зберегла діючі тарифи на тепло київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 для населення на період воєнного стану та 6 місяців після його скасування

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) зберегла тариф на теплову енергію київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 комунального підприємства “Київтеплоенерго” для побутових споживачів столиці на діючому рівні 969,89 грн/Гкал на період дії воєнного стану та шести місяців після його завершення.

Рішення регулятора закріплено постановою про внесення змін до постанови НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2728 про встановлення тарифів на тепло для ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, прийнятої на засіданні у вівторок.

Після завершення вказаного періоду тарифи на тепло для побутових споживачів двох теплоелектроцентралей “Київтеплоенерго” автоматично будуть підвищені на 9,3% – до 1 059,99 грн/Гкал.

Водночас комісія відразу підвищила тарифи на теплову енергію ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 для інших категорій споживачів на 5,6%. Зокрема, тарифи для потреб релігійних організацій складуть 2075,78 грн/Гкал, бюджетних установ – 2075,68 грн/Гкал, інших споживачів – 2076,00 грн/Гкал.

Джерело: https://www.nerc.gov.ua/news/08-kvitnya-2025-roku-vidbudetsya-zasidannya-nkrekp

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