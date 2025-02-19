Хмарочос на Медісон-авеню може бути продано за $1,1 млрд

У Нью-Йорку офісну будівлю на Мангеттені, розташовану на Медісон-авеню між 56-ю і 57-ю вулицями, можуть виставити на продаж зі стартовою ціною приблизно $1,1 млрд, повідомляє Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

Будівля належить пенсійному фонду State Teachers Retirement System of Ohio. Представники фонду не відповіли на запит про коментар.

Хмарочос заввишки 184 метри, що налічує 41 поверх, відомий як «будівля IBM», тому що тривалий час тут знаходилися офіси цієї IT-компанії. Орендарями приміщень у будівлі є багато відомих компаній - зокрема, чотири поверхи займає LVMH.