Інтерфакс-Україна
Економіка
08:03 17.02.2025

Південна Корея в січні скоротила імпорт СПГ на 10% на тлі високих цін у регіоні

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Південна Корея - третій після Японії та Китаю покупець скрапленого природного газу у світі - у січні 2025 року імпортувала 4,437 млн тонн ЗПГ, що на 9,7% (або сім стандартних партій) менше, ніж у тому ж місяці 2024 року (4,912 млн тонн), повідомила митна служба країни.

При цьому цей показник є максимальним за останні три місяці.

Активність корейських покупців у січні могла опинитися під тиском високих цін на газ. Регіональний індекс JKM Platts (Japan Korea Marker, відображає спотову ринкову вартість вантажів, що поставляються до Японії, Південної Кореї, Китаю і Тайваню) у січні, як і раніше в листопаді та грудні, був вищим за $500 за тисячу кубометрів, тоді як рік тому - у січні 2024 року - JKM був приблизно у півтора раза нижчим - $356.

Також для корейського імпорту характерний досить широкий діапазон змін динаміки обсягу вантажів. У 2024 році в різні місяці коливання були від -16% до +30%; у 2023 - від -30% до +46%.

Міжнародне енергетичне агентство як виразник інтересів покупців енергоресурсів традиційно представляє сильно занижені прогнози попиту. Актуальний прогноз МЕА на 2025 рік передбачає 3-відсоткове зниження споживання газу на тлі зростання виробітку поновлюваних джерел і атомних електростанцій. На 2024 рік також прогнозувалося аналогічне зниження, яке потім кілька разів переглядалося в бік невеликого зростання. Фактично Південна Корея 2024 року наростила імпорт СПГ на 5%.

Найбільшим постачальником у січні 2025 року була Австралія (1,367 млн тонн, +16%), за нею йдуть Катар (782 тис. тонн, -4%), Малайзія (624 тис. тонн, +3%), США (398 тис. тонн, -43%).

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