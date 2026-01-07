У мережі презентували кліп, знятий у зруйнованій росіянами церкві

Фото: скріншот з кліпу \u0022Капелан\u0022\u000D\u000A\u000D\u000AУ мережі презентували відеокліп \u0022Капелан\u0022, знятий всередині напівзруйнованої церкви, яку пошкодили російські обстріли. \u000D\u000A\u000D\u000AВідео оприлюднив канал CulturalForcesMusic за сприяння платформи \u0022Культурні сили\u0022\u003B у ньому звучить однойменна пісня рок\u002Dмузиканта і військового Олександра Ремеза. Ролик створено як символічний маніфест віри і незламності українців у час війни. Прем’єра відбулася на каналі CulturalForcesMusic.\u000D\u000A\u000D\u000AДо створення треку долучився американський гітарист Джош Гоммі, відомий виступами з гуртом Queens of the Stone Age, який записав партію гітари на підтримку України. \u000D\u000A\u000D\u000AОсобливістю проєкту стало залучення до бек\u002Dвокалу військових капеланів Збройних Сил України, що, за автором, додало композиції духовної глибини та молитвенного звучання. \u000D\u000A\u000D\u000AГоловним героєм відео є військовий капелан Олекса Сокол — боєць, який після поранення у війні знайшов шлях до служіння Богові і тепер підтримує побратимів духовно. За словами автора, у кліпі показано,…