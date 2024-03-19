Гойдалки? Та це нормально, навіть закономірно для криптовалют

Олександр Крамаренко, головред журналу Деньги

В ніч з 18 на 19 березня хтось мав можливість підняти 600% прибутку за кілька годин. Або втратити 6/7 своїх вкладень у біткоїни. Але спочатку спойлер: все йде за планом, хоч сутність того плану невідома приблизно нікому. Якщо підсумувати без деталей – інциденти трапляються, рівновага на ринках вже відновлена. А курс біткоїну залишається близьким до глобальних максимумів, хоч і на 13% нижче, ніж тиждень тому, коли стався абсолютний рекорд – 73,65 тисяч доларів за даними Coinmarketcap.

Найголовніше, що варто нагадати на тлі гойдалок біткоїну: інвестування у крипту – це для людей із залізними нервами або для людей з надвисоким рівнем пофігізму. Українці багаті і на перше, і на друге, оскільки наша відносно невеличка країна посіла 12 місце за обсягом прибутку громадян від інвестицій у криптоактиви у 2023 році. Цей прибуток за підсумком 2023 року сягнув $850 млн, свідчать дані дослідження аналітичної компанії Chainalysis, на яке посилається Інтерфакс-Україна у своєму повідомленні про 12 місце у криптоперегонах. Зокрема за цим показником Україна обігнала Бразилію, Японію та Канаду.

Та що ж, власне, відбулось в ніч з 18 на 19 березня?

Пізно вночі з 18 на 19 березня за київським часом біткоїн (BTC) зазнав короткого падіння до 8900 доларів на криптовалютній біржі BitMEX, тоді як ціни на інших біржах трималися значно вище 60 000 доларів.

Зниження почалося о 00:40 за київським часом, і протягом двох хвилин ціни впали до 8900 доларів, що є найнижчим показником з початку 2020 року, згідно з даними платформи для створення графіків TradingView. Відновлення було настільки ж швидким: ціни відскочили до 67 000 доларів США до 00:50 за київським часом. А що було за межами? Під час епізоду дивного спаду на BitMEX світова середня ціна BTC становила близько 67 400 доларів.

Тобто той, хто встиг би скористатись можливістю, за ті 10 хвили міг би заробити десь 600% відсотків, якщо б вклався у біткоїн по 8900. Або втратив би, якщо б з переляку продав свої біткоїни на тій біржі по 8900.

Звідки воно посипалось

Але чому ж розпочалась ось ця потужна корекція після дивного падіння на далеко не найбільшій біржі BitMEX? Почнемо з того, що в переліку бірж на ресурсі Coinmarketcap ця біржа має лише 35 місце за рейтингом довіри та ліквідності. А по обсягам обороту за добу вона десь на 126 місці. Для порівняння – в лідера(біржа Binance) оборот більший у 1000 разів, а кількість відвідувань клієнтів за тиждень у 120 разів більша, ніж у BitMEX.

Та цей маленький камінчик зрушив лавину. Схоже, справа в тому, що суто технічний струс на BitMEX, який, до речі, був доволі швидко полагоджений, призвів до початку ланцюжка продажів криптовалют. Склався майже ідеальний шторм:

А) напередодні кілька тижнів біткоїн послідовно зростав, що призвело до припливу інвесторів. В тому числі, і перш за все – у ф’ючерси на криптовалюти, не тільки на біткоїн. Багато інвесторів відкрили ф’ючерсні контракти із ставками на подальше зростання біткоїну.

В) в таких умовах в криптоком’юніті розповсюджувалась доволі слушна точка зору, що «дерева не можуть зростати до небес». Тобто колись інвестори мають зафіксувати прибуток і вискочити з таких доволі ризикованих активів, як криптовалюта. Власне, потроху почали фіксувати прибуток ще з кінця дня 14 березня.

С) суто технічний струс в ніч з 18 на 19 березня викликав ланцюжок продажів криптовалюти.

D) далі ситуація розгорталась за сценарієм «доміно». Тобто зниження до рівня 64 тисяч доларів за біткоїн призвело до автоматичного закривання ф’ючерсів. І це додаткового натиснуло на курс.

Курс 62,5 тисячі за біткоїн – ми знаходились тут 19 березня десь о 13-30.

Як воно далі буде чи не буде

Якщо чому варто дивуватись, так це тому, що курс біткоїну не провалився ще значно нижче. Коротке падіння біткойна до рівня нижче 64 тисяч доларів США призвело до ліквідації криптовалютних ф’ючерсів на суму понад 440 мільйонів доларів для тих трейдерів, які зробили ставку на вищі ціни. Та на інвестиції у ф’ючерс на біткоїни(BTC) припала лише чверть цих втрат. Все інше – на інші криптовалюти, тобто: етер(ETH), солана(SOL), дог-коїн(DOGE) та інші.

На тлі цього деякі трейдери висловили очікування, що біткойн досягне рівня 55 тисяч доларів у короткостроковій перспективі. В тому числі тому, що крім ф’ючерсів постраждали і вкладення безпосередньо в біткоїн, тобто у спотовий ринок.

Та чи є це катастрофою?

Ні, хоч трейдери вбачають 55 тисяч за біткоїн як негативний сценарій, це все одно вище рівня, який був подоланий цією криптовалютою лише три тижні тому – в кінці лютого 2024 року. І ці ж самі трейдери вбачають генеральний тренд на зростання курсу біткоїну у перспективі. Схоже, ринок вважає так саме.

За обсягами торгівлі біткоїну не видно ознак паніки – великі тримачі(власники) біткоїну, так звані «кіти», щільно сидять на своїх гаманцях і тримають позиції.

Ще одна ознака: станом на 13-00 за київським часом 19 березня добовий оборот ринку біткоїну складав приблизно 65 мільярдів доларів. Ніби, це багато? Так, але дивлячись із чим порівнювати. В спокійні часи, до того ралі, що відбулось в лютому, коли біткоїн ще коливався біля 52 тисяч доларів, то оборот складав десь біля 20 млрд доларів за добу. А от під час пікового зростання до рівнів вище 70 тисяч доларів, оборот підстрибнув до більше, ніж 90 млрд доларів за добу.

Тобто певний розпродаж відбувся, але відносно помірний і вже потроху затухає. З цієї причини 55 тисяч доларів дійсно виглядають місцем перепочинку на певний час.