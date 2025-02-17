Трохи сподівань та цифр про поштовий банк

Олександр Крамаренко, головред журналу Деньги

В Україні дійсно існує величезна проблема із доступом значної кількості людей до фінансових послуг. А після повномасштабного вторгнення ця проблема суттєво поглибилась через те, що в доволі широкій смузі вздовж лінії фронту звичайні банківські відділення не можуть нормально працювати. Кабмін, нарешті, вирішив взятись за розв’язання цієї проблеми – і це дуже круто. Але незрозуміло, де візьме для цього прямо зараз прибутки та власний капітал Укрпошта, яка хоче стати єдиним акціонером поштового банку. Спробуємо порахувати, скільки це буде важити в цифрах?

В кінці січня Кабмін передав 88% акцій PIN Банку (Перший інвестиційний банк) Міністерству розвитку громад та територій. Нагадаю, що приблизно 88% акцій цього банку були націоналізовані в лютому 2023 року, оскільки належали підсанкційній особі. Далі Міністерство розвитку громад та територій могло б передати ці акції компанії "Укрпошта", як вже оголосив прем’єр міністр Денис Шмигаль, щоб там цей банк почав працювати як інклюзивна фінансова установа.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський вже активно ділиться планами, як буде виглядати поштовий банк, обіцяє надати в його користування мережу відділень Укрпошти та її персонал.

Але є щонайменше дві проблеми, які стоять на заваді цим намірам.

По-перше, "Укрпошта" залишається все ще збитковою, на жаль. Тобто, вона не може стати джерелом капіталу для цього банку, а отже – не зможе поки що стати його акціонером. Бо якщо ти хочеш стати акціонером банку, в тебе має бути добрий фінансовий стан – прибутки, оце все.

Три квартали 2024 року "Укрпошта" демонструвала збиток 565,646 млн грн (даних за 4 квартал поки що не оприлюднили), 2023 рік – 796,361 млн грн збитків, 2022 рік – 1,258 млрд грн. Звісно, збитковість значною мірою пов’язана із війною, але факт є факт, власних ресурсів для того, щоб стати акціонером банку, компанія не має.

По-друге, для старту поштового банку потрібні інвестиції щонайменше у 5,6 мільярдів гривень.

Звідки взялась ця цифра?

У своєму інтерв’ю-подкасті на Українській правді гендиректор Укрпошти оцінював ці витрати приблизно у 300 млн гривень. Нагадаю, що акціонер Універсалбанку свого часу оцінював щонайменше у 10 млн доларів інвестиції тільки в інфраструктуру "Монобанку". Тобто оцінка у 300 млн грн витрат на нову інфраструктуру поштового банку виглядає надто оптимістичною цифрою, скоріш мова має йти про вдвічі більші суми – десь 600 млн грн. І ці гроші будуть потрібні одразу.

Смілянський в інтерв’ю агенції "Інтерфакс-Україна" повідомив, що розраховує у майбутньому на кілька мільйонів клієнтів у поштового банку, нагадавши, що "Укрпошта" обслуговує близько 6,3 млн унікальних клієнтів.

Якщо поштовий банк отримає хоча б 2-3 мільйони клієнтів, то він буде першій десятці найбільших вітчизняних роздрібних банків і вимагатиме відповідного капіталу. Наприклад, у подібних за розміром роздрібних банків, як А-Банк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Сенс Банк власний капітал, відповідно, складає 4,1 млрд грн, 29,8 млрд грн , 23,6 млрд грн. та 13,1 млрд грн.

Зараз PIN Банк (Перший інвестиційний банк) є збитковим – за перші 11 місяців минулого року він мав збитки до оподаткування 42 млн грн. А його власний капітал складає наразі біля 180 млн грн.

Тобто, новий акціонер PIN Банку повинен щонайменше 5 мільярдів гривен інвестувати у його капітал, щоб було достатньо для того, щоб обслуговувати пару-трійку мільйонів клієнтів.

Коли прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголошував про передачу акцій Першого інвестиційного банку до Мінрозвитку із наступною передачею Укрпошті, він казав, що таким чином держава заощадить до 5 млрд грн протягом наступних 3-4 років. "Ці кошти спрямуємо на фінансування пріоритетних статей бюджету", - добавив прем'єр, тобто, навряд чи ці гроші планують використати для докапіталізації поштового банку.

Як то іноді кажуть інвестиційні банкіри у схожих випадках, "економіка проекту не б’ється". І це породжує сумніви, що Укрпошта зможе виконати вимоги закону "Про банки і банківську діяльність", які висуваються до майбутнього акціонера як джерела капіталу для придбаного банку.

Коли ж ця економіка може почати "битись"? Наприклад, якщо "Укрпошта" отримає стратегічного інвестора (або пару ключових інвесторів), який виведе компанію на прибутки та докапіталізує її. Лише після цього вона зможе стати акціонером банку, а далі вже, як і було сказано – інвестиції в інфраструктуру банку (і самої Укрпошти), докапіталізація, залучення клієнтів, створення екосистеми.

Як дивиться на цю ситуацію Нацбанк? В інтерв’ю виданню ForbesUa голова НБУ Андрій Пишний підкреслив, що цей проект має дотримуватись усіх належних вимог та процедур: "Ми були поінформовані про плани уряду передати акції банку з Фонду держмайна до Мінрегіону. Це передавання не вимагало окремих рішень НБУ. Але наступне передавання банку від міністерства будь-кому має відбуватися за дотримання всіх ліцензійних процедур та вимог НБУ…

Розраховуємо, що наше бачення фінансової інклюзії дасть змогу не лише "Укрпошті", але й іншим поштовим операторам долучитися до цього ринку. Бачимо сьогодні таку зацікавленість. Не варто звужувати питання до однієї компанії".

Тут варто нагадати, що Нацбанк був серед ініціаторів ідеї про створення банку фінансової інклюзії. "Сподіваємося на ухвалення закону про фінансову інклюзію в редакції, запропонованій НБУ. Це принципово. І це отримало підтримку МВФ. Це забезпечить дотримання банком фінансової інклюзії всіх вимог і нормативів НБУ", - пояснив Андрій Пишний потребу в ухваленні законопроекту про банк фінансової інклюзії.