Два інструменти фінансового суверенітету

Олександр Крамаренко, економічний оглядач

Курс біткойна подолав рекордну позначку, золото – також. Це ж про що? Це про те, що з’являються і нові інституції, і нові виклики. Золото завжди було прихистком грошей на випадок бурхливих подій. А зараз воно ще й виступає в ролі гаранта фінансового суверенітету. Із біткойном – та ж сама історія.

Як визначають експерти причину злету біткойну? Найчастіше згадують шатдаун у США. Ніби, інвестори тікають у криптоактиви. Зокрема, вранці у неділю, 5 жовтня, на азійських ринках відбувся злет більше 125 000 доларів, поки Європа та Америка ще спали. Коли прокинулись у Європі, тобто, станом на ранок 6 жовтня відбулась корекція до рівнів біля 123 500 доларів. Та в кінці понеділка, 6 жовтня був подоланий наступний рекордний рубіж – 126 000 доларів за BTC. Це сталось як раз тоді, коли прокинулась Америка.

У вівторок, 7 жовтня курс коливався навколо 124 000 доларів, або більше, або менше. Тобто ринок знаходився у жорсткому тонусі вже три доби поспіль. Зокрема, і обсяги торгівлі залишаються на доволі високих рівнях – коливаються близько до 70 млрд доларів в розрахунку за останні 24 години. Цей показних (обороти ринку) не є чимось надто визначним – в останній місяць неодноразово він був перевищений. Наприклад, біля 75 млрд доларів в розрахунку за останні 24 години було в кінці вересня, коли курс біткоїна просідав до 109 000 доларів, а полохливіші з інвесторів тікали з крипти.

Чому ховаються у біткоїн та золото? Тому що вони є

Ну і загалом за останні 12 місяців зростання біткоїну було майже двократним – з 67 000 доларів приблизно до поточних значень. Чи траплялось ще більш швидке зростання? Так: лише за останні 5 років ми бачили злет з 10 000 до 56 000 доларів – з жовтня 2020 року до квітня 2021 року.

Та чого дивуватись – це цифровий світ, тут події відбуваються блискавично. Акції компанії NVIDIA, яка є постачальником високопродуктивних чіпів для штучного інтелекту та криптобчислень, зросли з квітня поточного року дотепер з 96 до 185 доларів, майже вдвічі. META, яка є одним з найуспішніших розробників інструментів AI, зросла з 500 доларів за акцію у квітні 2025 року до 790 доларів у серпні, на початку жовтня – біля 710 доларів.

То, може, золото? За останні 12 місяців цей сонячний метал демонстрував зростання з 2 540 доларів за унцію до 3 974 доларів станом на 7 жовтня, а днями навіть подолав психіатрично важливу позначки у 4 000 доларів. Так, зазвичай у подібних реченнях кажуть про «психологічно важливий рівень», але в нас із нашими глобальними геополітичними новинами варто вживати вираз «психіатрично важлива позначка».

Чому це саме про суверенітет

Ми можемо як завгодно розцінювати причини зростання популярності золота серед інвесторів, але найбільш популярне воно серед центробанків, про що я писав зовсім нещодавно – «Золото війни», 15 вересня 2025 року. https://interfax.com.ua/news/blog/1104665.html

Дійсно, золото скуповують центральні банки країн, які вбачають загрозу з боку РФ, передусім. А також золото активно купують режими, які хочуть знизити залежність своїх центральних банків від активів, які розміщені у доларах, євро та валютах інших цивілізованих країн. Тому що, як було неодноразово зазначено, можливість користуватись доступом до найбільш ліквідних та надійних активів – це привілей, який ще потрібно заслужити. І накладені на РФ санкції з боку США, ЄС, Японії, Канади, Великої Британії та Швейцарії – це як раз покарання за порушення правил світового співіснування та співмешкання, а також міжнародного права, зокрема.

І про суверенітет особистий

Якщо зростання популярності інвестицій в золото – то скоріше історія про прагнення фінансового суверенітету на рівні державному/глобальному, то біткоїн – скоріше про особистий фінансовий суверенітет. Міленіали прагнуть незалежності. Їх душить тренд на посилення регуляцій у фінансовій сфері. Абревіатури AML, KYC (антивідмивочні заходи та принцип «знати свого клієнта»), слова «комплаєнс» та «фінмоніторинг» викликають у «небитого покоління» не те що відразу, а насправді алергію.

Тому настільки популярними є стейблкойни (криптомонети, що жорстко прив’язані до певних валют) – перш за все доларові Тезер(USDT) та USDC, а також власне криптомонети з першої п’ятірки – передусім біткоїн (BTC), ефір (ETH), XRP (колишній «ріпл»), Солана (SOL) та Кардано (ADA). Ще є купа похідних крипто-токенів, які дуже популярні – від DOGE імені Ілона Маска із капіталізацією у 38,3 млрд доларів і аж до скандальних токенів Official Trump (TRUMP), які, менш із тим, мають капіталізацію у півтора мільярди доларів.

Буквально півтора роки тому стався прорив – в США почали працювати інвестиційні фонди (ETF), які базуються на криптоактивах. Це відкрили доступ до інвестицій у крипту для людей, які не хочуть бавитись із криптогаманцями та криптобіржами. І туди полились кошти. Власне, зліт біткойна у три рази із січня 2024 року до жовтня 2025 року як раз і відбувся через попит з боку ETF.

Ті п’ять криптомонет, що я згадував трохи раніше - біткоїн (BTC), ефір (ETH), XRP (колишній «ріпл»), Солана (SOL) та Кардано (ADA), - в них найчастіше фонди і вкладаються. Та безумовним лідером є біткоїн – у попередньому тижні (29 вересня - 5 жовтня) глобальні крипто ETF залучили 5,95 млрд доларів, з яких 3,55 млрд доларів були вкладені саме у біткоїн. Ці суми все ще не надто вражають на тлі оборотів фондового ринку. Загальна капіталізація крипторинку складає лише 4,2 трильйони доларів. Порівняйте із капіталізацією найдорожчої публічної компанії світу - NVIDIA, яка складає 4,19 трлн доларів. Але і Біткоїн із його капіталізацією у 2,41 трлн доларів виглядає більш ніж респектабельно.

Звісно, ми можемо вбачати у популярності криптоактивів результат спроб авторитарних режимів використовувати їх для оплати експорту та імпорту, які під санкціями. Це цілком можливо, але за умови використання для відносно невеличких платежів.

Користуватись криптою для оплати нафти, газу, нафтопродуктів, промислових металів – не надто зручно і надто дорого. До того ж використання традиційних монет доволі нескладно відслідковувати – у блокчейн мережах дуже чітко видно великі транзакції. А встановити причетність певних держав та компаній до певних криптогаманців – не надто складна справа.

Злий FOMO

Страх упущеної можливості (FOMO) – це та хвороба, яка рухає світом інвесторів. Настрої коливаються доволі швидко між ідеями «Застрибнути в останній вагон» (читай – FOMO) та «Якщо про акції компанії NN починають розмірковувати таксисти – час їх продавати та виходити в кеш». Ці коливання відбуваються більш ніж часто навіть зараз.

Я чудово пам’ятаю осінь та грудень 2017 року із зростанням курсу біткойна майже в 6 разів. Багато хто купляв тоді біткоїн по 17-18 тисяч доларів, тобто на «хаях». Частка тих, хто тоді це робив, із сльозами на очах позбувались потім біткойнів по курсу 3,5 тисячі доларів за штуку. Але багато хто грав у стратегію HODL – це такий мем із світу криптофінансів, який є відображенням слова Hold (тримати актив, не продавати), тільки написаного із одруком. Ті HODL-інвестори, що сиділи у біткойні як мінімум до квітня 2021 року, отримали 230% прибутку за три з половиною роки. Небагато активів мали такі записи у своїй історії.

То що ж далі? Гонитва за фінансовим суверенітетом – цим будуть захоплюватись і держави, і окремі приватні особи. Поки світ не заспокоїться та не вгамується, ми це будемо бачити. А отже будуть у фаворі золото та крипта.

Варто нагадати, як за десять років – з початку 70-х років до січня 1980 року вартість золота зросла у 22 рази – до 850 доларів за тройську унцію. Але потім ціна падала і досягла навіть 250 доларів за унцію у серпні 1999 року. У поточних цінах рекорд січня 1980 є еквівалентом 3 540 доларів і це все одно менше за поточні котирування.

Так що зараз золото на рекордній висоті за будь-якими оцінками. І далі цілком можливий відкат. Абсолютно те ж саме можливо й з криптомонетами, чому ж ні?

На початку 80-х зростання золота було пов’язане із високою інфляцією у США, яка невдовзі була подолана, а також із високим рівнем міжнародної напруги – «зоряні війни», «імперія зла - СРСР». Падіння золота в 90-х роках сталось, передусім, внаслідок нормалізації американських фінансів та руйнування радянської мілітаристської системи. Цікаві паралелі вимальовуються для порівнянь із поточними подіями та трендами.