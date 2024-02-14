Економіка в січні 2024 року зростає, але ризики високі

Олександра Бетлій, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

Традиційно січень – це місяць нижчої економічної активності в Україні. І хоча зараз повномасштабна війна, але новий рік знову розпочинається повільно. Одна з причин цього – нижчі закупівлі з державного бюджету, які були на піку у грудні. Також менше з бюджету фінансували будівництво через брак коштів. Лише на початку лютого було розподілено майже 24 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що підтримає будівництво в найближчі місяці.

За оцінкою ІЕД реальний ВВП у січні 2024 року зріс на 3,1% дпр (до попереднього року) порівняно з 2,6% дпр у грудні 2023 року. Особливістю показника січня є те, що по сільському господарству він враховує лише результати тваринництва: зібраний в січні врожай кукурудзи Держстат зарахує в показник грудня попереднього року.

Показники приросту реальної валової доданої вартості (ВДВ) в промисловості сповільнились в січні 2024 року на фоні вищої статистичної бази минулого року. В січні минулого року підприємства переважно вже адаптувались до відключення електроенергії, які стали більш прогнозованими та менш масштабними, ніж у грудні 2022 року. Добувна промисловість за оцінкою ІЕД зросла на 6% дпр, а переробна промисловість на 12% дпр. Важливим чинникому зростання в січні була робота Українського морського коридору, що дозволив експортувати не лише зернові, але й руду та метали. В цілому, в січні за інформацією Мінекономіки фізичні обсяги експорту зросли до 12 млн тонн, з яких 8,7 млн тонн вивезено морем. Це пояснює прискорення в зростанні доданої вартості транспорту.

Сповільнення показників зростання промисловості також відображає щомісячне опитування підприємств, яке проводить ІЕД. Водночас підприємства надалі оптимістично налаштовані щодо розвитку виробництва у майбутньому. Одним з викликів залишаються складнощі з пошуком працівників. Тому зусилля уряду зі стимулювання різних груп населення, зокрема ВПО, працювати є обґрунтованими.

Грудневе зростання торгівлі та державних закупівель сприяли надходженню рекордної суми валових доходів від ПДВ в січні 2024 року, які перевищили в номінальному виразі показник січня 2022 року. Також зріс імпортний ПДВ (який відображає переважно січневі обсяги імпорту), але не досяг рівня жовтня 2023 року, що окрім сезонного зниження попиту, є наслідком проблем з блокуванням кордону польськими перевізниками та фермерами. Втім, фіскальна ситуація була ускладнена суттєво меншими зовнішніми запозиченнями. Це, ймовірно, стало однією з причин зниження видатків загального фонду Державного бюджету порівняно з січнем 2023 року.

На відміну від 2023 року Україна досі немає повністю підтвердженого зовнішнього фінансування від ЄС та США на 2024 рік, що критично важливо для фінансування видатків Державного бюджету, які не відносяться до сфери оборони та безпеки. ЄС вже наблизився до ухвалення рішення і у березні очікуємо отримання перехідної позики (bridge loan) в сумі 4,5 млрд євро. В цілому, від механізму підтримки ЄС Ukraine Facility за заявами політиків Україна сподівається отримати у 2024 році 18 млрд євро. Щодо підтримки України в США тривають гарячі дискусії, які, хочеться сподіватись, таки завершаться позитивним рішенням в найближчі тижні. Обидва рішення є надважливими для позитивного рішення МВФ щодо третього перегляду Програми, оскільки вона базується на прогнозі зовнішнього фінансування України, що передбачає офіційне фінансування від міжнародних партнерів у сумі майже 32 млрд дол. США (без позик МВФ).