Економічні показники березня дещо cуперечливі: кращі, ніж у 2022 році, але суттєво гірші, ніж у 2021 році через велику війну

Олександра Бетлій, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) у березні 2023 року реальний ВВП зріс на близько 28% дпр (до попереднього року).Це відбулось після падіння реального ВВП на понад 40% дпр в березні минулого року. Тоді велика частина України була окупована, бізнес потерпав від розірвання ланцюжків постачання та високої невизначеності, економічна активність багатьох стала на паузу. Загалом за два роки реальний ВВП за нашою оцінкою впав на 31% (тобто до березня 2021 року).

В цілому, багато секторів економіки за нашою оцінкою продемонстрували певне відновлення порівняно з минулорічним березнем. Гірші показники в освіті та охороні здоров’я через звільнення частини працівників, оскільки частина з них виїхали закордон, а також вимушені скорочення внаслідок руйнування окремих закладів. Також в добувній промисловості, виробництві і розподіленню газу та електроенергії показники залишились дещо гіршими за березень 2022 року, коли саме ці галузі показували більшу стійкість порівняно з іншими, але потім ситуація в них погіршилась. Так, енергетика потерпала далі від окупації ЗАЕС, часткового руйнування сонячної генерації, тощо. Однак порівняно з лютим ситуація в секторі поліпшилась, що дозволило «Укренерго» скасувати ліміти на споживання електроенергії, а в квітні ще й відновити експорт електроенергії. Цьому сприяла й більша генерація електроенергії на ГЕС.

Показники в переробній та добувній промисловості поліпшились порівняно з лютим через відсутність проблем з доступом до електроенергії, а також поліпшення логістики й попиту на продукцію металургії та залізну руду за кордоном. В переробній промисловості реальна валова додана вартість (ВДВ) збільшилась за оцінкою на 80% дпр після стрімкого падіння у березні 2022 року.

В сільському господарстві за оцінкою ІЕД реальна ВДВ зросла на близько 40%. Однак треба враховувати, що в березні це відображає лише розвиток тваринництва, в якому відновлювались показники птахівництва та свинарства. В цілому у 2023 році є ризик нижчого врожаю зокрема зернових. Восени аграрні компанії засіяли менше озимини через брак ліквідності та високу невизначеність. Зараз під час весняної посівної невизначеності додають заборона на імпорт та транзит українського зерна та окремих інших видів аграрної продукції, запроваджені Польщею та заборона на імпорт з боку Угорщини в односторонньому порядку. Єврокомісія вже засудила порушення правил ЄС, які не дозволяють односторонніх заборон імпорту окремими країнами і наголосила, що митна політика є виключною компетенцією ЄС. Цього тижня також заплановані переговори між Україною та сусідніми країнами ЄС, однак наразі невідомо наскільки тривалими будуть перешкоди до експорту українських агропродуктів. При цьому, Словаччина вже також заборонила переробку та продаж українського зерна із санітарних міркувань, а Болгарія розглядає можливість заборони його імпорту.

Найвищі ж темпи зростання, за оцінкою ІЕД, в березні 2023 року були в торгівлі, де реальна валова додана вартість майже подвоїлась порівняно з березнем 2022 року, але залишилась на близько 39% нижчою за показник два роки тому. Так, у березні 2022 року росіяни зруйнували кілька оптових складів, що разом з високою невизначеністю, переміщенням людей, неможливістю експортувати продукцію компаніями призвело до скорочення обсягів як внутрішньої, так і зовнішньої торгівлі.

Відповідні зміни розвитку галузей економіки знайшли своє відображення і в опитуванні бізнесу, яке щомісяця проводить ІЕД. Так, в березні поліпшились індекси виробництва та продажу. Що важливо для розвитку економіки – скоротилась невизначеність. При цьому частка компаній, які планують збільшувати виробництво, зросла з 49% до 60%.

На майбутнє варто зазначити, що темпи зростання реального ВВП з квітня 2023 року будуть сповільнюватись, адже вже з квітня 2022 року бізнес почав показувати неабияку стійкість та адаптивність до нових умов великої війни. За поточним прогнозом ІЕД реальний ВВП зросте на 2-3% у 2023 році.