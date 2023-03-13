Ситуація в лютому поліпшилась, але свою роль зіграла база порівняння

Олександра Бетлій, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) реальний ВВП в лютому 2023 році впав на 26,7% дпр (порівняно з лютим попереднього року), що на 7,1 в.п. менше за темпи падіння в січні. З одного боку, ситуація в багатьох секторах економіки поліпшилась в лютому. З іншого боку, в лютому 2022 року вже 5 днів йшла велика війна. Отже, в майбутні місяці ми можемо побачити зростання, але порівняно з дуже низькою базою весни 2022 року.

Найважливішим чинником поліпшення результатів діяльності багатьох галузей економіки стало збільшення виробництва електроенергії. З 12-го лютого і не було зафіксовано дефіциту електроенергії у енергосистемі України, хоча у деяких областях далі діяли обмеження . Це стало наслідком відновленням роботи двох енергоблоків АЕС, більшого виробництва електроенергії на ГЕС, запуску газопоршневих та газотурбінних електростанцій та імпорту електроенергії.

В лютому за оцінкою ІЕД порівняно з січнем зросло видобування залізної руди та виробництво в металургії. Підприємства сектору могли би швидше відновлювати виробництво, якби мали ширші можливості до експорту своєї продукції. Втім обсяги експорту руди залізницею залишаються невеликими через порівняно високу вартість перевезень та обмежену пропускну здатність прикордонних переходів. До того ж вантажі руди конкурують за обмежені експортні потужності залізниці із зерном, тому що повільні інспекції зернових вантажів стримують експорт зерна в рамках "зернової ініціативи". Зараз тривають переговори з приводу продовження Угоди зі зернової ініціативи, оскільки чергове продовження дії угоди на 120 днів відбудеться 18 березня за відсутності заперечень сторін.

За оцінкою ІЕД реальна валова додана вартість в транспорті та торгівлі скоротилась на близько 30% дпр в лютому порівняно з 40% дпр в січні передусім через ефект статистичної бази. Падіння в переробній промисловості сповільнилось до 34% дпр. За оцінкою найменше падіння було в сільському господарстві на близько 11% дпр(відображає показники лише тваринництва у січні-травні), що змогло адаптуватись до складної ситуації, а також почало відновлюватись на звільнених територіях.

При цьому, на фоні збільшення виробництва електроенергії дещо більше половини опитаних підприємств вже наголошують, що важливою перешкодою для їх операційної діяльності є проблеми з логістикою. Саме це показало щомісячне опитування бізнесу, що проводить ІЕД. З огляду на це важливого значення набуває угода, укладена минулого тижня між Україною та Польщею, зі спрощення транзитного проходження українських зернових та олійних культур. Це має скоротити черги на кордоні, які залишались довгими та тривалими у лютому.

Опитування ІЕД свідчить про те, що для бізнесу невизначеність залишається високою, хоча короткострокові очікування компаній є досить позитивними. Але треба врахувати, що очікування збільшення виробництва не обов’язково передбачають вихід на рівень лютого 2022 року. Однією з перешкод, яка може набувати дедалі більшого значення для відновлення діяльності, може стати брак кваліфікованої робочої сили. Так, в лютому вже 26% опитаних компаній називали саме його серед основних перешкод, що стало наслідком як міграції (внутрішньої та зовнішньої), так і мобілізації.

Макроекономічне середовище залишалось порівняно стабільним як на воєнний час. Інфляція, сповільнилась в лютому до 24,9% дпр порівняно з 26,6% дпр в грудні 2022 року. При цьому, за прогнозом ІЕД зростання споживчих цін іі дещо сповільниться до кінця року. Водночас важливим чинником інфляції у 2023 році може стати рішення підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги для населення, включно з тарифами на природний газ та електроенергію. Можливо, підвищення тарифів у 2023 році буде передбачено і в листі намірів української влади до нової програми МВФ, яку очікуємо вже на початку квітня 2023 року.