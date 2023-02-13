Січень 2023 року: Сповільнення темпів падіння у більшості секторів економіки

Олександра Бетлій, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

За оцінкою експертів ІЕД темпи падіння виробництва сповільнились у більшості галузей економіки у січні 2023 року, але через особливості методології Держствту загальний показник падіння ВВП поглибився до майже 34% дпр, . Так, якщо у грудні 2022 року сільське господарство здійснило додатній внесок до зростання ВВП через збирання кукурудзи у значних обсягах, то у січні, вплив цього сектору на показники розвитку економіки був мінімальний, хоча збір врожаю тривав далі. Це відбулось через те, що показники рослинництва не враховуються у продукції сільського господарства в січні-травні. .

. Водночас через умисне сповільнення росією інспекцій кораблів в межах Зернової ініціативи погіршились результати діяльності транспорту. Так, перевезення зернових та олійних культур на експорт через морські порти впало в січні до 4,0 млн тонн з 5,1 млн тонн в грудні. Також дещо скоротився експорт продукції рослинництва автомобільним транспортом, ймовірно, внаслідок подальшого тривалого фітосанітарного контролю з боку Польщі. Варто зазначити, що в січні та на початку лютого в кількох країнах Східної Європи вже прозвучали заклики обмежити імпорт українського зерна на їхній ринок через зростання конкуренції. Водночас навряд ці заклики призведуть до запровадження обмежень з боку ЄС. Втім в січні за оцінкою ІЕД дещо сповільнились темпи падіння торгівлі та будівництва, що стало наслідком ефекту статистичної бази.

Також протягом місяця за оцінкою сповільнились темпи падіння в промисловості. В добувній промисловості це стало наслідком певного зростання порівняно з груднем 2022 року видобутку залізної руди та газу. Підприємства переробної промисловості надалі адаптувались до перебоїв з постачанням електроенергії, зокрема, розширювали, використання генераторів, пристроїв безперебійного живлення та змінювали графіки роботи. При цьому статистика цін поки не показує, що бізнес перекладав на споживачів більші витрати, пов’язані нестачою електроенергії. Так, за даними Держстату споживча інфляція в січні сповільнилась до 26,0% дпр порівняно з 26,6% в грудні 2022 року.

Про поліпшення ситуації в промисловості свідчать і результати щомісячного опитування бізнесу, яке проводить ІЕД. Так, оцінка бізнесом поточної ситуації поліпшилась як для виробництва, так і для продажів. Перешкоди для діяльності підприємств залишились незмінними й головний виклик надалі пов’язаний з проблемами в доступі до електроенергії. В майбутньому поліпшенню ситуації в промисловості має сприяти надання гарантій живлення для компаній, які купуватимуть імпортну електроенергію. Збільшення цін на сировину та інші фактори виробництва є другою за значенням перешкодою. Дещо скоротилась частка бізнесу, для якого однією з найбільших перешкод в діяльності є небезпека працювати, що може бути пов’язано зі зменшенням обстрілів порівняно з листопадом та груднем. При цьому проблеми логістики залишаються важливими, а труднощі з внутрішньою логістикою стали більшою перешкодою.

Важливо, що опитування ІЕД свідчить про те, що бізнес налаштований оптимістично як на найближчі місяці, так і на наступні два роки. При цьому дещо впав рівень невизначеності на короткрострокову перспективу. Це дає підстави сподіватись на подальше відновлення економічної діяльності в Україні. Так, за оцінкою експертів ІЕД та GET реальний ВВП у 2023 році зросте на 1,8%.