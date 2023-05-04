Чому державні органи не захищали Лису гору та Бабин Яр від спроб незаконної забудови під військовий цвинтар?

Володимир Борейко, еколог, директор Київського еколого-культурного центру

Чому державні органи, які відповідають за законність у країні та за охорону пам'яток природи та культури, не захищали Лису гору та Бабин Яр від спроб незаконної забудови під військовий цвинтар?

Нещодавно київська громадськість здобула велику перемогу – Лиса гора та Бабин Яр, природно-історичні об'єкти, що мають подвійний заповідний захист як пам'ятники природи та культури, були врятовані. Будівництво там військового цвинтаря , як то пропонувала Київрада, не буде.

Ландшафтний заказник Бабин Яр Київміськрада з ініціативи Київського еколого-культурного центру створила у 2019 р. Крім цього Бабин Яр – сумно відоме місце загибелі євреїв, циган, українців під час Другої світової війни має ще статус Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», затверджений постановою Кабміну України у 2007 р.

На території Лисої гори знаходиться об’єкт культурної спадщини національного значення Лисогірський форт ( пам’ятка містобудування), а також Лиса гора є регіональний ландшафтний парк, також з нашої ініціативи.

Днями ухвалено рішення, що будівництво військового меморіалу буде розпочато у Биківнянському лісі.

Київська громадськість врятувала ці два унікальні об'єкти. Але що нас вразило- це кричуща боягузтво і бездіяльність усіх без винятку органів влади, які за своїми службовими обов'язками повинні були зупинити акти вандалізму, що готувалися в Бабиному Яру і на Лисій горі.

Міністр Міндовкілля Стрілець відповідає за охорону заповідних природних об'єктів. Я не чув від нього нічого на захист Лисої гори та Бабиного Яру (хоча чиновники з цього міністерства меншого рівня нам надавали допомогу). Міністр Мінкультури Ткаченка за обов'язком служби відповідає за охорону пам'яток культури. Я не почув від нього жодного слова на захист Бабиного Яру та Лисої гори. Більше того, на наші запити щодо того, що Мінкультури зробило на захист цих об'єктів, то з приводу Бабиного Яру нам прийшла з цього міністерства відписка.

Департамент культури КМДА-молчок. Комісія з культури Київміськради-мовчок. Заступник Кличка з культури Старостенко-молчок. Заступник голови Екологічної комісії Київміськради Сторожук-підтримав знищення Лисої гори військовим цвинтарем та саботував підтримку петиції на захист Лисої гори.

Але найкрутіше відзначилася наша доблесна київська прокуратура. Отримавши з Генпрокуратури України мою скаргу щодо Бабиного Яру, вона переслала її до прокуратури Шевченківського району, де її тихо поховали, а іншу мою скаргу щодо Лисої гори київська прокуратура переслала Кличку. Що приблизно те саме, що ви написали в поліцію скаргу з приводу нападу на вас бандитів, а поліція цю скаргу пересилає для розгляду цим бандитам.

Справжній параліч влади. Мені не зрозуміло, навіщо ми годуємо своїми податками цих чиновників, якщо вони нахабно не виконують своїх службових обов'язків?