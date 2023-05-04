Колонки

16:47 04.05.2023

Автор ВОЛОДИМИР БОРЕЙКО

Чому державні органи не захищали Лису гору та Бабин Яр від  спроб незаконної забудови під військовий цвинтар?

2 хв читати
Чому державні органи не захищали Лису гору та Бабин Яр від  спроб незаконної забудови під військовий цвинтар?

Володимир Борейко, еколог, директор Київського еколого-культурного центру

 

Чому державні органи, які відповідають за законність у країні та за охорону пам'яток природи та культури, не захищали Лису гору та Бабин Яр від  спроб незаконної забудови під військовий цвинтар?

Нещодавно київська громадськість здобула велику перемогу – Лиса гора та Бабин Яр, природно-історичні об'єкти, що мають подвійний заповідний захист як пам'ятники природи та культури, були врятовані. Будівництво там військового цвинтаря , як то пропонувала Київрада, не буде.

Ландшафтний заказник Бабин Яр Київміськрада з ініціативи Київського еколого-культурного центру створила у 2019 р. Крім цього Бабин Яр – сумно відоме місце загибелі євреїв, циган, українців під час Другої світової війни має ще статус Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», затверджений постановою Кабміну України у 2007 р.

На території Лисої гори знаходиться об’єкт культурної спадщини національного значення Лисогірський форт ( пам’ятка містобудування), а  також Лиса гора є регіональний ландшафтний парк, також з нашої ініціативи.

Днями ухвалено рішення, що будівництво військового меморіалу буде розпочато у Биківнянському лісі.

 Київська громадськість врятувала ці два унікальні об'єкти. Але що нас вразило- це кричуща боягузтво і бездіяльність усіх без винятку органів влади, які за своїми службовими обов'язками повинні були зупинити акти вандалізму, що готувалися в Бабиному Яру і на Лисій горі.

Міністр Міндовкілля Стрілець відповідає за охорону заповідних природних  об'єктів. Я не чув від нього нічого на захист Лисої гори та Бабиного Яру (хоча чиновники з цього міністерства меншого рівня нам надавали допомогу). Міністр Мінкультури Ткаченка за обов'язком служби відповідає за охорону пам'яток культури. Я не почув від нього жодного слова на захист Бабиного Яру та Лисої гори. Більше того, на наші запити щодо того, що Мінкультури зробило на захист цих об'єктів, то з приводу Бабиного Яру нам прийшла з цього міністерства відписка.

Департамент культури КМДА-молчок. Комісія з культури Київміськради-мовчок. Заступник Кличка з культури Старостенко-молчок. Заступник голови Екологічної комісії Київміськради Сторожук-підтримав знищення Лисої гори військовим цвинтарем та саботував підтримку петиції на захист Лисої гори.

Але найкрутіше відзначилася наша доблесна київська прокуратура. Отримавши з Генпрокуратури України мою скаргу щодо Бабиного Яру, вона переслала її до прокуратури Шевченківського району, де її тихо поховали, а іншу мою скаргу щодо Лисої гори київська прокуратура переслала Кличку. Що приблизно те саме, що ви написали в поліцію скаргу з приводу нападу на вас бандитів, а поліція цю скаргу пересилає для розгляду цим бандитам.

Справжній параліч влади. Мені не зрозуміло, навіщо ми годуємо своїми податками цих чиновників, якщо вони нахабно не виконують своїх службових обов'язків?

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СЕРГІЙ МАГЕРА

Обережно - заміновано: скільки років знадобиться, аби зробити Україну безпечною

ІГОР БУРАКОВСЬКИЙ

Україна: очікування від 2023 року. Тези

АНТОН ГЕРАЩЕНКО

путін уже програв. Але ми ще не перемогли

ОЛЕКСАНДР МАРТИНЕНКО

ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА. НАМ 30 РОКІВ. НАМ 270 ДНІВ

ВІКТОР КОЗЮК

Бюджет треба знімати з “емісійної голкиˮ

ОСТАННЄ

ОЛЕКСАНДР ЩУР

Ситуація на валютному ринку України нормалізується

ОЛЬГА ЛОБАЙЧУК

Концепція відповідального кредитування – чому важливо встановити дієве регулювання у сфері споживчих позик

ОЛЬГА ОНІЩУК

7 фактів про програму "єВідновлення", які варто знати кожному власнику пошкодженого під час війни житла

ДМИТРО ЛЕВУСЬ

Існує потреба реагування на нові форми російської активності в інтернеті та просування більш глобальних санкцій у сфері ІТ

ІГОР ПЕТРЕНКО

Ядерний шантаж – основа російського тероризму

АНДРІЙ ЯВОРСЬКИЙ

Новий інструмент чи потенційна загроза: Виклики масового використання штучного інтелекту

ЮРІЙ ЩУКЛІН

Я дарую Євросоюзу технологію та систему, яка допоможе розблокувати зернове ембарго і покаже, що Україна чесний і вигідний партнер

РАФАЕЛЬ ГОРОЯН

На зерновому ринку України масове свавілля з боку покупців, а особливо європейських — Рафаель Гороян

ОЛЯНА ГОРДІЄНКО

Прозорість та професійність оновлених складів наглядових рад у державних банках матиме велике значення для фінансового майбутнього України

ВІКТОРІЯ ГРИБ

Демографія війни: хто відбудує повоєнну Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА