100 днів на чолі Міндовкілля: наслідки війни, шлях до ЄС, цифровізація

Руслан Стрілець, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України

Сьогодні 100 днів на посаді очільника Міндовкілля, а до цього - близько півроку роботи у статусі в.о. Наприкінці лютого, із початком повномасштабного вторгнення рф, порядок денний міністерства довелося кардинально змінити, а екологічну політику формувати в нових воєнних реаліях.

Війна не спише

Міндовкілля разом з Держекоінспекцією 24/7 документує злочини росіян проти української природи. Від початку війни ми вже зафіксували понад 2,000 таких фактів. І ми певні - росія відповість за кожен із них. Вже готуємо позови у міжнародні суди.

Фактично, ми робимо те, що до нас не робив ніхто у світі. Ми розробили 10 нових методик для обрахунку шкоди, завданої довкіллю. Уже зараз сума збитків від російської агресії сягає 204 млрд гривень.

Ці напрацювання мають глобальне значення. росія – головний екотерорист сьогодення. Якщо світ не зрозуміє це вчасно, Україні доведеться ділитися своїми методиками з іншими країнами.

Реформи під гул сирен

Увесь цей час ми не припиняли адвокатувати ключові євроінтеграційні довкіллєві реформи. Наголошували на важливості їх якнайшвидшого розгляду в Парламенті. Чимало з них Рада схвалила. Зокрема, довгоочікуваний рамковий Закон “Про управління відходами”, який не змінювався з 1998 року. Ми вже розробляємо дорожню карту для його реалізації та якісного проведення реформи. Наша мета - зробити поводження з відходами ефективнішим і безпечнішим для людей і довкілля.

Внесено зміни до законодавчих актів щодо збереження лісів. Зокрема, узаконено самосійні ліси на сільськогосподарських землях. Прийнято Закон про вдосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. У першому читанні схвалено проєкт Закону “Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів”.

Уряд схвалив напрацьовані нами документи. Зокрема затвердив:

єдині вимоги до охорони та захисту лісів;

план заходів з реалізації Стратегії біобезпеки та біологічного захисту на 2022-2025 роки;

спеціальні такси для обчислення розміру шкоди природно-заповідному фонду тощо.

За нашої ініціативи Указом президента 32 га земель включать до складу нацпарку “Синьогора”. А відоме всім Межигір’я стане пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Співпраця з Євросоюзом

Нещодавно ми з Єврокомісаром з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом підписали угоду про приєднання Міндовкілля до програми LIFE, яка допоможе нам фінансувати довкіллєві проекти ще до вступу в Євросоюз.

Досвід України із захисту довкілля під час війни цікавий Європі. Польща, Італія, Швейцарія, Румунія, Чехія – країни, з якими віднедавна у нас є нові спільні проєкти. І я впевнений, цей перелік буде розширюватися.

Цифрова трансформація

“Держава в смартфоні” - одне із завдань, яке поставив Президент України Уряду перед війною. Зараз тим більше є розуміння, що нашій країні потрібно ще швидше розвиватися, не лише повернутися до рівня 24 лютого, але й перевершити його. Тому Міндовкілля продовжує рухатися в напрямку автоматизації адміністративних процесів, впровадження нових ІТ-рішень з урахуванням потреб часу.

Ми розробили та запустили вебресурс та мобільний додаток “ЕкоЗагроза”. В ньому кожен може перевірити показники стану довкілля у будь-якій точці на мапі України, а також повідомити про факти знищення природи.

Ми спростили та цифровізували процедуру оформлення висновку на транскордонне перевезення відходів Жовтого переліку. Створили електронний сервіс отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами. Відновили доступ до реєстру ОВД.

План післявоєнного відновлення довкілля

На конференції в Лугано ми представили екологічну складову Плану відновлення України. Сьогодні це вже 76 проектів на суму 25,5 млрд євро. Над ними працювало 211 провідних експертів у складі 9 тематичних підгруп. Реалізацію деяких проєктів плануємо розпочати вже цього року.

Звичайно, попереду багато роботи і нових викликів. Сьогодні розумію, що у часи незворотних змін треба не просто жити на їх фоні, а й брати участь у їх творенні. Лише так вони не виснажують, а додають сил рухатися далі.

Детальніше про напрацювання команди Міндовкілля.