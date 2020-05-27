Появится ли альтернатива Кличко, Труханову, Филатову и Кернесу?

Сергей Быков, политический консультант, руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ"

Каждую избирательную кампанию можно охарактеризовать единым трендом. На выборах 2014 года это были патриоты. На местных 2015-го – патриотичные хозяйственники. На парламентских 2019-го – новые лица. Эпидемия коронавируса диктует условия и ближайших местных выборов. С высокой долей вероятности медики станут новым трендом региональных кампаний.

Значит ли это, что Виталий Кличко или Борис Филатов пойдут на курсы санитарок? Скорее, нет. Во-первых, уже поздно, а во-вторых, они себя пока чувствуют относительно уверенно. Публичная социология говорит, что пока выборы проходят "между плохим и худшим".

Схожая история была на президентских выборах 2019 года, когда до новогоднего обращения Зеленского, выбор был между Порошенко и Тимошенко. Другой альтернативы украинцы не видели, хоть и был соответствующий запрос. Тогда появился Владимир Зеленский, который ворвался в гонку и оказался безальтернативным кандидатом. Хоть его и критиковали, что мало политического опыта. Да и вообще, какой президент из комика? Оказалось, что людям нужно было именно это. Свежая социология "Рейтинг" подтверждает, если бы выборы повторились сегодня, результат оказался бы еще выше.

Конечно, местные выборы – не президентские. Здесь обычно выбирают "крепких хозяйственников", которые окружают себя схемщиками, или местных дельцов, которые уже давно поделили коррупционные деньги. Опять же – выбор "между плохим и худшим".

Альтернативой могут стать медики, которые делом заслужили доверие людей. Особенно это касается молодого поколения управленцев медсферой, которые не запятнаны в коррупционных скандалах. Именно врачи могут повторить "феномен Зеленского" на местных выборах.

В Киеве есть армия кандидатов, которых штампуют в социологических исследованиях и которые могут пойти в мэры. Здесь и Тищенко, и Пальчевский, и Притула, и даже Гордон. Но всех их без проблем побеждает действующий мэр Виталий Кличко. Особенно, пока нет ясности, кто пойдет от партии власти.

Я бы обратил внимание на Виктора Ляшко – главного санврача Украины. Молодой и стабильный управленец. Ему всего 40 лет, он ровно выстраивает свою карьеру и имеет политические амбиции. При этом от него мы не слышим истерик или острых выпадов. Виктора Ляшко уважает Президент, а парламентарии считают очень взвешенным. Но ключевые показатели для политика – узнаваемость и доверие. И здесь у Ляшко все хорошо. Свежая социология говорит, что ему доверяет 41% украинцев, а знают и вовсе 80%. Кстати, по уровню доверия Ляшко переплюнул и профильного министра, и бывших руководителей МОЗ. Хорошие стартовые показатели, согласитесь.

Фактически, Ляшко может конкурировать с мэром любого города, но лучшие показатели он может получить в столице. Если он таки пойдет на выборы – Кличко следует напрячься.

В Одессе Геннадий Труханов, как и Виталий Кличко, остается безальтернативным кандидатом. Ключевое – пока.

Но и здесь может выстрелить "медицинская история". Нынешний Министр здравоохранения Максим Степанов вполне может побороться с Трухановым. Он – местный, в свое время заблокировал порошенковскую программу "турбота", когда пытались за бюджетные деньги подкупать избирателей. Также он сменил на посту главы минздрава истеричного Илью Емца, который хотел вводить чрезвычайное положение по всей стране.

Конечно, к Максиму Степанову есть много вопросов по госзакупкам, в частности нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина постоянно критикует Министра за покупку костюмов биологической защиты. Она даже саркастично называет его не Максим Степанов, а Максим Костюмов.

Тем не менее, я полагаю, все скандалы с медзакупками отойдут в прошлое, а если были нарушения – этим займутся правоохранители. Ведь Президент Зеленский взялся лично контролировать процесс государственных закупок медицинских товаров.

В Харькове, если кто-то и может пытаться конкурировать с Геннадием Кернесом, – это врач высшей категории Евгений Комаровский. Тот самый доктор Комаровский, который развенчивал мифы, что коронавирус передается половым путем, заставил проветривать детские сады и убрать из комнат лук.

С Днепром ситуация сложнее. Там есть целых несколько кандидатов от врачей, которые могут пытаться подвинуть мэра Бориса Филатова. Например, гендиректор областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко, которая объявила бессрочную голодовку против второго этапа медреформы. Также ходят слухи, что в мэры Днепра может пойти главврач областной больницы Сергей Рыженко. Однако к Рыженко есть много вопросов. В частности, он прошел в Днепропетровский облсовет от БПП, что существенно уменьшает его шансы на выборах.

Уверен, в ближайшие месяцы мы увидим большее количество кандидатов в местную власть именно от медицинской сферы и мы не будем выбирать "между плохим и худшим".