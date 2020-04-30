72 миллиона заплатила УЗ иностранцам в правлении и набсовете

Сергей Быков, руководитель аналитического центра ИНПОЛИТ

Госпредприятие «Укрзалізниця» опубликовало финансовый отчет за 2019 год (https://tinyurl.com/y79tohwa). Транспортным монополистом уже несколько лет управляют иностранцы. Из семерых членов Правления, четверо – иностранцы. Именно Правление УЗ реализует стратегию, которую для них принимает Наблюдательный совет. А в Наблюдательном совете из семерых членов иностранцев вообще пятеро. И этим славным управленцам мы щедро платим. И из года в год, кстати, платим больше.

Дорогие и Драгоценные

Самыми драгоценными в УЗ оказались члены Правления. Им заплатили в 2019 году 71,4 млн грн или в среднем по 850 тыс. в месяц каждому. В 2018 году им платили в полтора раза меньше: 39,6 млн грн за год или в среднем по 472 тыс. грн в месяц на одного члена Правления.

Нетрудные арифметические расчёты помогают высчитать, сколько мы заплатили иностранцам в Правлении:

71,4 млн грн разделяем на семь членов правления и получаем 10,2 млн грн в среднем на каждого члена Правления. А поскольку мы знаем, что четверо из семерых – иностранцы, умножаем 10,2 млн грн на количество иностранцев. В результате получаем 40,8 млн грн. Запомните, пожалуйста, эту сумму, она будет нужна нам позже.

С драгоценными разобрались, теперь перейдем к дорогим.

Дорогими оказались члены Наблюдательного совета. Расходы на оплату труда членов Набсовета в 2019 году составили 43,4 млн грн или по 517 тыс. грн в месяц на одного. Это почти в два с половиной раза больше, чем было годом ранее. В 2018 году семерым членам Набсовета заплатили 19,1 млн грн или по 228 тыс. грн.

Опять приходим к простой арифметике:

43,4 млн грн разделяем на семерых членов Набсовета – получается по 6,2 млн грн на каждого. Умножаем теперь 6,2 млн грн на пятерых иностранцев в Наблюдательном Совете и получаем сумму в 31 млн грн.

И самое вкусное. Давайте сложим 31 млн грн, который получили иностранцы в Набсовете и прибавим сюда 40,8 млн грн, которые получили иностранцы в Правлении компании. В сумме получаем 71,8 млн грн.

Почти 72 млн грн мы заплатили иностранцам в управлении только одного государственного предприятия. Украинцы же в Набсовете и Правлении получили 43 млн грн.

Вопрос не только в иностранцах. Может и правда нужно платить такие зарплаты руководителям госпредприятий? Возможно, но только если они показывают прибыль и развивают предприятие. Тем более, когда речь идет о природном монополисте. Если этого нет, то и зарплат таких быть не может. Особенно, если рядовой машинист получает в месяц около 12 тысяч гривен.

Так УЗ прибыльная или убыточная?

Формально УЗ заработала в 2019 году 2,9 миллиарда гривен и остается прибыльным предприятием. Так может показаться, если бегло смотреть отчет. На самом же деле, прибыль есть только на бумаге благодаря падению курса доллара и переоценке кредитных обязательств перевозчика.

По состоянию на 1 января 2019 года курс НБУ (из которого считают, сколько денег нужно заплатить кредиторам) составлял 27,6 грн за доллар. А 31 декабря 2019 года (когда УЗ составляла отчет), доллар стоил 23,6 грн – на 4 грн дешевле.

Благодаря разнице стоимости доллара УЗ «заработала» 4,3 млрд грн. Это и позволило перевозчику в финальном отчете показать прибыль 2,9 млрд грн. Проблема лишь в том, что эти деньги есть только на бумаге.

При том, что сократили расходы на обслуживание, материалы и модернизацию, ни одной гривны не сняли с зарплат менеджмента.

С таким подходом не удивительно, что качество и объем перевозок падает, локомотивы и вагоны гниют, а в целом железная дорога катится в бездну.

Чтобы реально развивать железную дорогу, нужно изменить систему управления и тарифную политику. Мы до сих пор пользуемся устаревшим советским табелем тарифов, когда возить тонну песка дешевле, чем тонну айфонов.