Останутся ли хлеб и рабочие места после карантина?

Сергей Быков, Глава аналитического центра "ИНПОЛИТ"

Беда не приходит одна – гласит народная мудрость. И правда, пандемия коронавируса вместе с экономическим кризисом меняют нашу привычную жизнь. Мы не можем спокойно гулять в парках, пить кофе в любимых кафе с друзьями, но хуже, что многие из нас не могут прийти на работу – карантин.

Вследствие кризиса люди теряют работу. Многие не могут работать удаленно, а некоторых просто увольняют. Уже на учет в центр занятости встали 364 тысячи украинцев – это на 13% больше, чем было в прошлом году, сообщил Министр развития экономики Игорь Петрашко.

В Правительстве ожидают, что количество официальных безработных продолжит расти. Кабмин прогнозирует, что по итогам 2020 года без работы останется почти каждый десятый украинец. – всему виной экономический кризис и карантин.

В мире ситуация не лучше. Международная организация труда прогнозирует, что работу потеряют от 5 до 25 млн человек в мире. Об этом говорит МОТ в своем докладе 18 марта.

Представьте только, работу могут потерять столько же людей, сколько живет в Австралии. Целый континент безработных.

Однако, эксперты отмечают, если страны будут координировать свои действия по выходу из кризиса, то безработных может быть меньше. Как пример они приводят действия правительств во время кризиса 2008-09 годов. Напомню, тогда мир вместе с экономическим кризисом тоже захлестнула эпидемия, но свиного гриппа, а не коронавируса.

В этих условиях Международная организация труда рекомендует сокращать импорт, давать кредиты предпринимателям и инвестировать деньги во внутреннее производство по ключевым отраслям экономики.

Чтобы выработать стратегию выхода из «коронакризиса» при Кабмине создали Совет по вопросам экономического развития. В него приглашают бизнес, экспертов и политиков, которые действительно могут помочь стране выйти из кризиса, - заявил Премьер-Министр Денис Шмыгаль 8 апреля.

Несмотря на правильные решения, которые уже принимает Кабмин, пик роста безработицы ожидают уже в мае. К этому же времени закончатся деньги у тех, кто потерял работу в начале карантина, – об этом свидетельствуют данные исследования социологической службы Рейтинг.

Очень важно, чтобы Украина в этих условиях не упустила вопрос продовольственной безопасности. Организация Объединенных Наций уже прогнозирует, что голод обострится в мире из-за «коронакризиса». Как заявляет представитель всемирной продовольственной программы ООН Беттина Люшер, уже 87 млн человек в 80 странах мира страдают от голода. И, по ее прогнозам, эта цифра будет расти.

Некоторые страны уже запретили продавать за границу отдельные продукты. Например, сербы больше не экспортируют подсолнечное масло, муку и сахар, вьетнамцы прекратили продавать рис, Казахстан – лук и чеснок, а Россия – репу, гречку и еще ряд продуктов. Страны все больше замыкаются в себе, и продовольственная безопасность становится вопросом национальной безопасности.

Сокращение импорта непременно приведет к росту цен на иностранные продукты. Поэтому сейчас нужно обеспечить бесперебойную работу отечественного агросектора, который должен покрыть потребности людей в продуктах питания. Иначе, когда у людей закончатся деньги и они не смогут купить дешевые продукты – страну захлестнут социальные конфликты. Власть уже создает координационный совет, который должен обеспечить работу украинского АПК. Как говорит УНИАН советник Президента Украины Олег Устенко: «От того, как будут обстоять дела в АПК и в обеспечивающих его отраслях — реально будет зависеть, будет ли у нас хлеб на столе в этом и следующем году. Осознавая все риски и угрозы, которые есть на сегодня, мы инициируем создание оперативного координационного совета под рабочим названием «Урожай 2020».

Первое и основное, что должен сделать координационный совет – это поручить (а лучше, самому подготовить) всем органам власти принять нормативные акты, которые позволят аграриям эффективно работать. В том числе, координационный совет может готовить проекты постановлений Кабмина, законопроекты, давать поручения министерствам и ведомствам, чтобы украинским предприятиям АПК ничто не мешало кормить страну.

Уже сегодня очевидно, что многие предприятия не выдержат, но власть должна поддержать тех, кто не имеет права закрыться. И именно эти предприятия станут основной экономики страны после коронавируса.