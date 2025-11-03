Інституційна реформа у сфері ПМД: час змін настав

Максим Ткаченко, Co-founder ГС "Кластер розмінування України"

Україна стоїть перед безпрецедентним викликом — найбільшим мінним забрудненням у світі. За оцінками міжнародних організацій, забруднені території перевищують площу кількох європейських країн, і процес розмінування може тривати десятиліття. Це потребує довгострокових інвестицій та комплексного підходу до розмінування, яке охоплює не лише очищення від вибухонебезпечних предметів, але й відновлення життєдіяльності на забруднених територіях.

У цій ситуації ефективність кожної дії, прозорість процесів і чіткість управління стають питанням не лише безпеки, а й економічного розвитку держави.

Саме тому Асоціація гуманітарного розмінування та відновлення та Українська національна асоціація з гуманітарного розмінування (УНАГР) ініціювали інституційну реформу у сфері протимінної діяльності — масштабну трансформацію, яка має змінити підходи до планування, фінансування та координації сектору.

Стара система вичерпала себе: реформа неминуча

Сьогоднішня система управління протимінною діяльністю залишається фрагментованою: повноваження розподілені між різними відомствами, процеси дублюються, рішення затягуються, а відсутність єдиного центру відповідальності створює ризики неефективності та втрати міжнародної підтримки.

Аудит Рахункової палати України та аналітичний звіт Tony Blair Institute for Global Change (TBI) підтвердили: нинішня архітектура управління не відповідає викликам часу.

За даними TBI, інституційна спроможність сфери гуманітарного розмінування напряму залежить від комплексного підходу, який включає створення сильних інституцій, вдосконалення координації, залучення місцевих кадрів та використання новітніх технологій. TBI виступає за інтеграцію цих елементів для забезпечення ефективного та стійкого процесу очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Секторальна криза ринку ПМД: фрагментація відповідальності та економічна незбалансованість

Попри стрімке зростання кількості операторів гуманітарного розмінування, ринок не здатен задовольнити потреби держави й суспільства.

Процеси розмиті між декількома органами, а відсутність єдиних правил змушує операторів працювати у середовищі з підвищеними ризиками, де якість та безпека часто залежать від того, хто замовник і хто контролює результат.

Системні проблеми, які гальмують розвиток ринку

Відсутність єдиного центру управління.

Повноваження розділені між декількома органами. Це призводить до дублювання процесів, суперечливих управлінських рішень і постійної боротьби за ресурси.

Ринок формується без чітких правил і стандартів.

Тарифоутворення непрогнозоване, а контроль якості — нерівномірний. У публічних закупівлях часто перемагає найнижча ціна, а не найвища безпека.

Фінансування — залежне та нестале.

Оператори працюють у високоризиковому бізнесі без доступу до кредитів та страхових механізмів, а фермери й громади — без ресурсів оплатити роботи.

Технологічний аспект і брак підтримки розвитку інновацій.

Техніки та обладнання критично бракує. Більшість робіт досі виконуються вручну саперами — найповільніший і найризиковіший метод роботи.

У той час як світ переходить до масового застосування робототехніки, сенсорних систем, дронів та платформ дистанційного розмінування, український сектор працює у XX столітті, стикаючись з викликами XXI.

Основні бар’єри:

Нормативні обмеження — інновації часто не можуть бути сертифіковані або допущені до робіт, поки не пройдуть довгі й складні погоджувальні процедури.

Відсутність бюджету розвитку — державне фінансування покриває лише операційну діяльність, без інвестицій у дослідження, R&D та технологічне переоснащення.

— державне фінансування покриває лише операційну діяльність, без інвестицій у дослідження, R&D та технологічне переоснащення. Ризики для приватних інвесторів — без гарантованих правил окупності бізнесу важко масштабувати виробництво техніки й впроваджувати нові підходи.

І все це — на тлі десятків тисяч квадратних кілометрів потенційно небезпечних територій. Без реформи ринок приречений працювати надто повільно.

Лідерство асоціацій: стратегічна ініціатива замість бюрократії

Під час конференції «Інституційна реформа у сфері ПМД» Асоціації гуманітарного розмінування та відновлення та Українська національна асоціація з гуманітарного розмінування (УНАГР) представили концепцію нової системи, що базується на чотирьох ключових блоках. Це не політична декларація — це професійний план дій, який формують учасники галузі.

1.⁠ ⁠Єдиний регулятор — центр відповідальності, довіри й координації.

Пропонується створення Національного агентства з питань протимінної діяльності зі спеціальним статусом. Цей орган формуватиме політику, координуватиме міжвідомчу взаємодію, здійснюватиме моніторинг і оцінку ефективності, а також забезпечуватиме громадський контроль через дорадчі ради. Уперше держава отримає єдиний пункт відповідальності за реалізацію протимінної політики.

2.⁠ ⁠Єдина інформаційна система — цифрова основа прозорості.

Запровадження єдиної інформаційної системи — ключ до сучасного управління сектором. Вона забезпечить повну цифрову інтеграцію процесів: від планування робіт і сертифікації операторів до звітності, контролю якості та донорського моніторингу. Прозорість стане не опцією, а вбудованим стандартом системи.

3.⁠ ⁠Фінансові інструменти — економічна основа галузі.

Реформа передбачає створення ринку гуманітарного розмінування з реальними економічними стимулами. Вона запроваджує обов’язкове страхування відповідальності, механізми фінансової підтримки операторів і розширення державної програми «5-7-9» на сектор ПМД. Це перехід від донорської залежності до моделі сталого фінансування, де безпека стає інвестицією у відновлення.

4.⁠ ⁠Правовий режим «Demine Ukraine» — нова екосистема управління.

Запропонований спеціальний правовий режим «Demine Ukraine» поєднує організаційно-правові та цифрові рішення. Він створить середовище, у якому всі учасники — держава, оператори, донори та громади — працюватимуть за єдиними правилами, на спільній платформі. Це не просто законодавча ініціатива — це архітектура нової системи довіри.

Філософія реформи: від хаосу до системності, від кризи — до розвитку

Запропонована модель — це не косметичні зміни, а економічна філософія сектору, де кожна гривня має чіткий ефект, а кожен суб’єкт — свою відповідальність.

Розділення бойового, оперативного та гуманітарного розмінування усуває міжвідомчі конфлікти, забезпечує ефективність і дає змогу вимірювати головний результат — повністю придатну для безпечного використання територію.

Ключовий принцип — від слів до дій. Це перехід від хаотичної координації до системного управління, де відповідальність вимірюється результатом, а не статусом.

В результаті - прозорість, ефективність і безпечне відновлення

Реформа створить підзвітну, прозору та антикорупційну модель, зрозумілу для міжнародних партнерів і донорів.

Вона ліквідує конфлікт інтересів між силовими структурами та операторами гуманітарного розмінування, зберігаючи при цьому цілісність системи цивільного захисту та оборони.

Це — новий баланс між державою, суспільством і ринком, який зробить протимінну діяльність частиною національної системи відновлення.

Партнерство і технології: реформа, яка народилася знизу

Кластер розмінування, як ком’юніті інноваційних компаній, операторів, науковців і інженерів, підтримує ініціативу Асоціацій.

Реформа у сфері ПМД — це не лише управлінська зміна. Це економічний і безпековий фундамент повоєнного відновлення України з використанням сучасних технологій, цифрових рішень і нових підходів до фінансування.

І те, що ініціатива народилася не у владних кабінетах, а в середовищі професійних спільнот, — найкраще свідчення зрілості українського громадського сектору гуманітарного розмінування.