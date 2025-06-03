Мікророботи, гідропушки та роборуки: перші напрацювання єдиного RnD-хабу з розмінування України

Максим Ткаченко, Co-founder ГС "Кластер розмінування України"



У березні 2025 року в Україні обʼєднана спільнота офіційно запустила RnD-хаб у сфері протимінної діяльності. Це майданчик з розробки інновацій для подальшого їх масштабування та використання при розмінуванні українських територій. Ініціаторами створення хабу є Кластер розмінування України спільно з Українською національною Асоціацією з гуманітарного розмінування, Українською Асоціацією гуманітарного розмінування, Українською Асоціацією гуманітарного розмінування та відновлення.

RnD-хаб - це ком'юніті інноваторів, операторів ринку, науковців та експертів в протимінній діяльності. Його мета - створювати нові та модернізувати існуючі ІТ-рішення, забезпечувати сталим фінансуванням перспективні інноваційні розробки, розвивати ⁠Інкубатор ідей і проєктів з виробництва обладнання і тестування нових технологій.

За досить нетривалий час роботи RnD-хаб має низку напрацювань, які вже використовуються операторами ринку протимінної діяльності. Зокрема, на базі хабу розроблено:

перший в Україні Demining Market - нішевий маркетплейс, “шоурум” у сфері протимінної діяльності, де всі учасники ринку можуть в декілька кліків запропонувати свою продукцію чи купити необхідне обладнання. В одному місці можна швидко знайти та придбати роботів, щупи, детектори, захисне спорядження та інше спеціалізоване оснащення.

- нішевий маркетплейс, “шоурум” у сфері протимінної діяльності, де всі учасники ринку можуть в декілька кліків запропонувати свою продукцію чи купити необхідне обладнання. В одному місці можна швидко знайти та придбати роботів, щупи, детектори, захисне спорядження та інше спеціалізоване оснащення. власну мережу виробництва безкамерних колес для різних наземних роботизованих комплексів. Колеса виготовляють за запитом замовника, який самостійно в онлайн конструкторі моделює бажаний дизайн, розмір, обирає комплектуючі. Сформований таким чином макет йде у виробництво. При цьому, продукцію можна придбати як у роздріб, так і замовити масове виробництво.

Новий сегмент мікророботів - переносні роботизовані саперні дрони, з можливістю встановл ення на них різноманітн ого навісн ого обладнання. Мікророботи - помічники для дистанційного розмінування.

Гідропушка . Такі дрони можуть дистанційно знешкоджувати безкорпусні або саморобні вибухонебезпечні предмети. Вони працюють за наступним принципом - вибух зарядженого патрона формує гідроудар — потужний струмінь води, який руйнує або знешкоджує вибухонебезпечний предмет та не дає йому можливості розірватися. Як відзначають розробники, окрім гідропушки на такий мінідрон можна інтегрувати будь яке інше необхідне обладнання - відеокамери, додаткові датчики тощо.

Р оботизова на рук а "Deminer's hand" - помічник сапера для дистанційного розмінування. Вона також легко прикріплюється до розробленого хабом мінідрона та має змінні "пальці" - кліщі, ніж, тощо. Може піднімати та переміщати підозрілі предмети, обертати та оглядати їх з різних сторін, використовувати вбудовані датчики (наприклад, хімічні чи радіаційні) для аналізу. Керувати роботизованою рукою можна через планшет або ноутбук, а штучний інтелект допоможе прийняти правильне рішення, наприклад, обрати силу хвата тощо. З "Deminer's hand" сапер зможе легко, а головне безпечно, працювати у руїнах будівель, підвалах, на уламках техніки; у місцях, заражених хімічними речовинами або під обстрілом; на ділянках зі складним рельєфом або густою рослинністю, а також у воді.

Наразі для подальшого розвитку цієї технології та пошуку нових рішень Кластер розмінування України спільно з Національним технічним університетом України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" проводять інноваційний марафон з розробки роботизованих маніпуляторів "Руки сапера". До участі запрошено інженерів, дослідників, стартапи, студентів технічних спеціальностей та розробників робототехнічних рішень. Вже у липні будуть обрані найкращі ідеї для їх втілення та масштабування.

Наша короткострокова ціль - створити роботизованого мультифункціонального помічника сапера, знайти та впровадити інновації, які змінять підходи до розмінування не лише в Україні, але й зададуть нові тренди в усьому світі. Й крок за кроком Кластер рухається до цієї мети.

А