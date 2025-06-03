Мікророботи, гідропушки та роборуки: перші напрацювання єдиного RnD-хабу з розмінування України
Максим Ткаченко, Co-founder ГС "Кластер розмінування України"
У березні 2025 року в Україні обʼєднана спільнота офіційно запустила RnD-хаб у сфері протимінної діяльності. Це майданчик з розробки інновацій для подальшого їх масштабування та використання при розмінуванні українських територій. Ініціаторами створення хабу є Кластер розмінування України спільно з Українською національною Асоціацією з гуманітарного розмінування, Українською Асоціацією гуманітарного розмінування, Українською Асоціацією гуманітарного розмінування та відновлення.
RnD-хаб - це ком'юніті інноваторів, операторів ринку, науковців та експертів в протимінній діяльності. Його мета - створювати нові та модернізувати існуючі ІТ-рішення, забезпечувати сталим фінансуванням перспективні інноваційні розробки, розвивати Інкубатор ідей і проєктів з виробництва обладнання і тестування нових технологій.
За досить нетривалий час роботи RnD-хаб має низку напрацювань, які вже використовуються операторами ринку протимінної діяльності. Зокрема, на базі хабу розроблено:
- перший в Україні Demining Market - нішевий маркетплейс, “шоурум” у сфері протимінної діяльності, де всі учасники ринку можуть в декілька кліків запропонувати свою продукцію чи купити необхідне обладнання. В одному місці можна швидко знайти та придбати роботів, щупи, детектори, захисне спорядження та інше спеціалізоване оснащення.
- власну мережу виробництва безкамерних колес для різних наземних роботизованих комплексів. Колеса виготовляють за запитом замовника, який самостійно в онлайн конструкторі моделює бажаний дизайн, розмір, обирає комплектуючі. Сформований таким чином макет йде у виробництво. При цьому, продукцію можна придбати як у роздріб, так і замовити масове виробництво.
- Новий сегмент мікророботів - переносні роботизовані саперні дрони, з можливістю встановлення на них різноманітного навісного обладнання. Мікророботи - помічники для дистанційного розмінування.
- Гідропушка. Такі дрони можуть дистанційно знешкоджувати безкорпусні або саморобні вибухонебезпечні предмети. Вони працюють за наступним принципом - вибух зарядженого патрона формує гідроудар — потужний струмінь води, який руйнує або знешкоджує вибухонебезпечний предмет та не дає йому можливості розірватися. Як відзначають розробники, окрім гідропушки на такий мінідрон можна інтегрувати будь яке інше необхідне обладнання - відеокамери, додаткові датчики тощо.
- Роботизована рука "Deminer's hand" - помічник сапера для дистанційного розмінування. Вона також легко прикріплюється до розробленого хабом мінідрона та має змінні "пальці" - кліщі, ніж, тощо. Може піднімати та переміщати підозрілі предмети, обертати та оглядати їх з різних сторін, використовувати вбудовані датчики (наприклад, хімічні чи радіаційні) для аналізу. Керувати роботизованою рукою можна через планшет або ноутбук, а штучний інтелект допоможе прийняти правильне рішення, наприклад, обрати силу хвата тощо. З "Deminer's hand" сапер зможе легко, а головне безпечно, працювати у руїнах будівель, підвалах, на уламках техніки; у місцях, заражених хімічними речовинами або під обстрілом; на ділянках зі складним рельєфом або густою рослинністю, а також у воді.
Наразі для подальшого розвитку цієї технології та пошуку нових рішень Кластер розмінування України спільно з Національним технічним університетом України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" проводять інноваційний марафон з розробки роботизованих маніпуляторів "Руки сапера". До участі запрошено інженерів, дослідників, стартапи, студентів технічних спеціальностей та розробників робототехнічних рішень. Вже у липні будуть обрані найкращі ідеї для їх втілення та масштабування.
Наша короткострокова ціль - створити роботизованого мультифункціонального помічника сапера, знайти та впровадити інновації, які змінять підходи до розмінування не лише в Україні, але й зададуть нові тренди в усьому світі. Й крок за кроком Кластер рухається до цієї мети.
А