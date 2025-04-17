Інтерфакс-Україна
Колонки
18:50 17.04.2025

Автор МАКСИМ ТКАЧЕНКО

Demining Market: все для безпечного розмінування в один клік

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Demining Market: все для безпечного розмінування в один клік

Максим Ткаченко, Co-founder ГС "Кластер розмінування України", Co-founder дансько-української компанії “Dropla.tech”, засновник регіонального інкубатору Innovation Box, Космічної інноваційної спільноти Space-Hub та Кластера IT-Dnipro

 

Україна залишається найбільш замінованою країною у світі. За офіційними даними, площа потенційно забруднених українських територій складає близько 139 тисяч квадратних кілометрів, із них 31 тисяча - на деокупованих територіях.

Повне очищення українських земель може тривати десятки, а то і сотні років. Новітні технології можуть пришвидшити цей процес. Тому наразі в Україні активно формується ринок гуманітарного розмінування. Це викликано високою інтенсивністю збільшення кількості операторів гуманітарного розмінування, яких вже зареєстровано понад 80 компаній, так і тенденціями зростання темпів впровадження інновацій у цьому секторі.

Щоб задовольнити потреби ринку, зокрема операторів у сфері ПМД, Кластер розмінування створив перший Demining Market. Це онлайн платформа, де всі учасники ринку можуть в декілька кліків запропонувати свою продукцію чи купити необхідне обладнання. У короткостроковій перспективі тут будуть зібрані всі інновації та технічні рішення в сфері протимінної діяльності. 

Demining Market - нішевий маркетплейс, що спеціалізується на вузькому сегменті у своєму секторі, і має цільову аудиторію - українських операторів розмінування, виробників обладнання і інноваторів. Стратегічне завдання, яке ми перед собою поставили, забезпечити нашу аудиторію усім необхідним для безпечного розмінування з можливістю аналізувати наявні на ринку пропозиції та швидко обирати потрібну техніку і продукцію.  А також зібрати на одній платформі всі технічні рішення та показати міжнародним партнерам, що Україна має свій потужний ринок інновацій. Це сприятиме залученню іноземних інвестицій у сектор, а також допоможе українським виробникам вийти на зовнішні ринки.

“Шоурум” для виробників. На маркетплейсі вже розмістили пропозиції з десяток українських виробників. Ринок розмінування в Україні динамічно розвивається. Тож очікуємо, що за рік на платформі працюватимуть вже сотні компаній. Крім того, наразі більшість асортименту - це продукція українського виробництва, водночас велика увага приділяється налагодженню співпраці й з міжнародними партнерами.

Каталог ринку ПМД для операторів. В одному місці можна швидко знайти та придбати роботів, щупи, детектори, захисне спорядження та інше спеціалізоване оснащення - всього тут представлені понад 100 видів продукції та послуг. В процесі обробки ще з декілька сотень запитів. 

Масштабування продуктів для інноваторів і винахідників. На платформі вже представлені і перші розробки єдиного RnD-хабу, який був відкритий Кластером розмінування України у березні цього року. У рамках хабу вже запущено виробництво безкамерних коліс для різних наземних роботизованих комплексів та запроваджено досить гнучку систему їх замовлення для операторів - цю продукцію можна придбати на Demining Market як у роздріб, так і замовити масове виробництво. 

У планах Кластера розширити асортимент, який можна буде знайти на Demining Market - зокрема, долучити до роботи на платформі і виробників та постачальників продуктів харчування для саперів, що працюють в польових умовах, одяг, засоби захисту тощо.   

Крім того, до кінця року планується відкриття й фізичного “шоуруму”, де кожен зможе оглянути та протестувати продукцію, представлену на Demining Market. Також буде впроваджено послугу тест-драйву техніки в полі.  Працюємо над створенням єдиної сервісної служби, яка  обслуговуватиме механізовані комплекси з розмінування в польових умовах.

Унікальність технологій у сфері ПМД, які сьогодні розробляються і впроваджуються в Україні, полягає у тому, що усі без виключення можуть бути адаптовані і використовуватися в будь-якій міжнародній гуманітарній місії з розмінування.

Demining Market був створений Кластером за підтримки партнерів - ГС “Кластер розмінування України” спільно з Українською національною Асоціацію з гуманітарного розмінування, Українською Асоціацією гуманітарного розмінування та Українською Асоціацією гуманітарного розмінування та відновлення.

 

 

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