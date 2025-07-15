Інновації, що рятують життя: як технології змінюють гуманітарне розмінування в Україні

Максим Ткаченко, Co-founder ГС "Кластер розмінування України"

Понад 137 000 квадратних кілометрів території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами.

В умовах масштабного мінного забруднення Україна не може розглядати розмінування як вузько-технічну або виключно безпекову функцію. Сьогодні це — фундаментальний компонент національного відновлення. І саме технології сьогодні стають ключем до масштабного, швидкого та безпечного очищення українських земель.

Коли кількість ВНП на звільнених територіях сягає мільйонів одиниць, ручна праця сапера залишається надзвичайно небезпечною та високовартісною. Водночас, інноваційні рішення дозволяють зробити цей процес і дешевшим, і безпечнішим.

Від «олівця» до лазера: нове покоління інструментів

Сьогодні сапери в польових умовах найчастіше використовують так званий «олівець» — спеціальний піротехнічний пристрій для термічного знищення вибухонебезпечних предметів. Його принцип дії — випалювання через направлену теплову енергію. Це ефективний, але застарілий метод, що потребує фізичного наближення до ВНП, що створює безпосередню загрозу для життя сапера. «Олівець» використовується одноразово, і подекуди таких процедур на окремій ділянці може бути проведено сотні, а то й тисячі. У мирний час і при низьких об’ємах робіт «олівець» може залишатися практичним інструментом. Але в умовах масштабного мінного забруднення України, де йдеться про мільйони об’єктів, — цей підхід уповільнює процес розмінування, є ризикованим і затратним.

Тому наразі українські інженери та дослідники на базі єдиного RnD-хабу у сфері ПМД, працюють над створенням рішень, які дозволять знешкоджувати ВНП дистанційно, безконтактно та з мінімальними витратами. Які не витісняють людський фактор, а переводять саперну справу на новий, безпечніший і технологічніший рівень. Саме тут з’являються рішення, що здатні знизити собівартість знищення ВНП, мінімізувати ризики для людей та прискорити очищення територій.

Гідропушка: тиск води замість вибухівки

Одне з таких рішень — «гідропушка» для знищення ВНП. Це роботизований наземний саперний дрон, оснащений спеціальним пристроєм, що знищує ВНП за допомогою гідроудару. Принцип дії простий, але ефективний: вибухонебезпечний предмет руйнується в результаті дії потужного струменю води. Цей метод безпечніший для людини, його можна інтегрувати в роботизовані платформи, які працюють на відстані, що особливо важливо для розмінування в складних умовах - ліси, поля, дороги.

Польові випробування «гідропушки» пройшли разом із партнерами RnD-хабу - Українською національною асоціацією з гуманітарного розмінування, саперами Ukrainian Demining Services та International Demining Group, а також інженерами КПІ ім. Ігоря Сікорського. На одному з етапів, в наслідок ряду доопрацювань, пристрій з легкістю впорався з мінометною міною калібру 82 мм, чавунна оболонка якої має товщину майже 10 мм.

Лазерні технології: безконтактне майбутнє вже поруч

Ще одна технологія проходить тестування у RnD-хабі — лазерні системи знищення ВНП масою до 500 г на відстані від 10 до 1000 метрів, використовуючи імпульсний нагрів лазером. І все це — без фізичного контакту з ВНП.

Як це працює. Лазерні сенсори ідентифікують ВНП за спектром відбитого сигналу. Установки кріпляться на наземні роботизовані комплекси з GPS, ШІ та 3D-навігацією. Час ураження цілі — 5–10 секунд

Серед переваг - висока точність ураження цілі, повна відсутність фізичного контакту з боєприпасом, низька собівартість одного знищення, ефективність застосування на болотах, узбіччях, в лісах тощо

Технологія не має аналогів у масовому застосуванні, але потенціал — колосальний.

Команда інженерів провела польові випробування установок потужністю 350 Вт і 1,5 кВт. на полігоні Ukrainian Training and Testing Complex (UTTC), створеному за ініціативи ГУ протимінної діяльності Міноборони.

Масштабування і підтримка — критично важливі

Інновації не можуть пилитися в цехах та залишатися на польових випробуваннях. Щоб ці технології реально впливали на темпи гуманітарного розмінування, необхідна системна підтримка з боку держави, а також залучення міжнародних партнерів. Не менш важливо — включення таких рішень до національних стандартів гуманітарного розмінування.

Україна має унікальний шанс — стати світовим лідером у сфері розвитку інноваційних підходів у гуманітарному розмінуванні. Наші умови, наш досвід і наші інженерні команди вже сьогодні створюють технології, які згодом можуть застосовуватись у всьому світі. Але для цього потрібні інвестиції, масштабування і політична воля.

Зменшення витрат, дистанційна безпека, ефективність — це давно не футуризм в гуманітарному розмінуванні, а реальні результати, які ми бачимо завдяки інженерним рішенням, науці, співпраці та сміливості впроваджувати нове.