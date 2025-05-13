Інтерфакс-Україна
Колонки
19:41 13.05.2025

Автор ОЛЕКСАНДР КАЛЕНКОВ

Голова наглядової ради Укрзалізниці: багатомільйонна зарплата в обмін на мільярдні провали

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Голова наглядової ради Укрзалізниці: багатомільйонна зарплата в обмін на мільярдні провали

Олександр Каленков, президент ОП "Укрметалургпром"

 

Хафер Гепард заявляє, що світові контейнерні оператори та Американська торгова палата блокують підвищення вантажних тарифів УЗ. Але давайте чесно - головна проблема не в іноземному бізнесі та навіть не у вантажних тарифах. Проблема — в самому голові Наглядової ради УЗ, який імітує діяльність та не вирішує системі проблеми УЗ.

Вантажний сегмент УЗ прибутковий: більш ніж +20 млрд грн чистого прибутку щороку (2023–2024). Але замість того, щоб знижувати питому собівартість, займатися раціоналізацією мережі і залучати більше клієнтів, виграючи конкуренцію у автотранспорту, УЗ намагається прикрити просто непристойно великі збитки від пасажирських перевезень неадекватною 37% індексацією вантажних тарифів (після більш ніж двократного підвищення в 2021-2022 рр.), яка вб’є конкурентоздатність української продукції. І голова Наглядової ради УЗ навіть не задається питанням, як це вплине на економіку України, які будуть наслідки від переходу вантажів на автодороги, а думає лише як забезпечити собі новий мільйонний бонус в найлегший для себе спосіб – щоб Уряд прийняв вбивче рішення про збільшення і так надвисоких вантажних тарифів.

За розрахунками ДП "Укрпромзовнішекспертиза" таке підвищення вантажних тарифів призведе до:
– мінус 96 млрд грн ВВП України
мінус 36 млрд грн податкових надходжень

Це — пряма шкода економіці України в умовах війни.

 

На що варто звернути увагу Голові Наглядовоі ради, окрім як писати недолугі звернення до міжнародних контейнерних операторів, які формують для УЗ вантажну, а отже доходну базу:

  • під -20 млрд грн щорічних збитків від пасажирських перевезень — роками немає не те що конкретного плану дій щодо вирішення питання збитковості пасажирських перевезень, що знищує майбутнє Укрзалізниці, немає навіть діалогу з урядом щодо компенсації збитків та лібералізації тарифів в цьому сегменті;
  • режим неповного робочого часу для працівників, що зараз вводиться УЗ і може призвести до соціального вибуху, замість методичної роботи по скороченню "мертвих душ" та родичів, які існують лише на папері;
  • витрати УЗ щороку зростають на мільярди гривень, а ефективність падає - загальні витрати за 9 міс. 2023 становили 60 млрд грн, а  за 9 міс. 2024 вже близько 77 млрд грн. Де робота з оптимізації ключових витрат?
  • вантажі масово тікають на авто, але немає жодної програми повернення вантажів на залізницю, % вантажів на авто в 2024 році зріс до 38% порівняно з 33% в 2020 році (частка залізниці впала з 67% до 63%);
  • 63% колій УЗ генерують  -16 млрд.грн. збитків, а Наглядова Рада навіть і не піднімає питання щодо оптимізації малодіяльної інфраструктури або запровадженню додаткової плати за її використання;
  • мільярдні втрати УЗ через податок на землю під коліями, і жодної ініціативи від Наглядової Ради, хоча це пряме завдання наглядової ради — формувати політику підприємства та вирішувати глобальні системні проблеми.

 

Це не нагляд — це імітація діяльності. Якщо в компанії, що претендує на стратегічну роль у відновленні країни, голова Наглядової рада роками не вирішує жодної системної проблеми — це непрофесійність, безвідповідальність і саботаж. Час чесно сказати: з таким головою Наглядова рада УЗ — не реформаторський орган, а гальмо розвитку.

 

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