Металургам потрібна підтримка з моря

Олександр Каленков, президент ОП “Укрметалургпром”

Жорстока війна не лише вбиває та ламає долі українців. Послаблення економічного тилу України без сумніву є також складовою стратегії російських загарбників, і гірничо-металургійний комплекс став однією з найбільш постраждалих від війни галузей української промисловості.

В середньому підприємства галузі (разом із гірничовидобувними) сьогодні завантажені на 20% від довоєнного рівня, а металургійні заводи зокрема — на 15% з урахуванням втрати потужностей в Маріуполі. Обсяг виробництва металопродукції невпинно знижується, підприємства давно працюють в збиток і нині можуть покривати лише 70% свої змінних витрат.

Металургійні заводи та гірничо-збагачувальні комплекси, які здебільшого розташовані біля лінії фронту, перебувають під ризиком обстрілів, а віднедавна разом з іншими бізнесами страждають від планових та екстрено-аварійних відключень електроенергії. Вартість “блекаутів” для металургів дуже висока через технологічні особливості процесу з безперервного циклу виробництва. Підприємства змушені інвестувати чималі кошти в промислові автономні джерела живлення та більше витрачати на додаткові заходи безпеки, аби не допустити технологічної катастрофи в регіонах виробництва.

На межі виживання

Криза в галузі посилюється і через постійне зростання навантаження на бізнес з боку держави. Укрзалізниця з минулого року вже кілька разів підвищувала тарифи на перевезення вантажів ГМК, в той час як наші підприємства через блокування портів були вимушені переорієнтувати експортні потоки на західні прикордонні переходи. Возити залізницею у західному напрямку набагато довше і набагато дорожче: через вузькі залізничні переходи, черги та високі тарифи на перевезення, витрати підприємств ГМК на логістику зросли у 4-5 разів. Відповідно, збільшується собівартість продукції, і ми програємо у конкурентній боротьбі на зовнішніх ринках.

З іншого боку “Укренерго” заявляє про плани збільшити тариф на передачу електроенергії та диспетчеризацію, причому на диспетчеризацію – відразу на 273%. Це призведе до ще більших витрат і без того потерпаючого від збитків бізнесу і, як наслідок, до подальшого зниження обсягів виробництва.

Основна причина, чому гірничо-металургійні підприємства продовжують працювати за умов збитковості, це бажання зберегти як власне засоби виробництва, так і в першу чергу трудові колективи. Ми також вперто слідуємо проголошеній ще на початку війни меті — наближати нашу перемогу над загарбниками, всіляко допомагаючи ЗСУ. Працівники металургійних заводів, які не зайняті в виробництві через зниження потужностей, працюють над виготовленням захисних споруд, бронежилетів, протитанкових їжаків та чавунних грубок для обігріву наших бійців в бліндажах тощо.

Проте українським можновладцям слід усвідомити, що запас міцності металургійних та гірничих підприємств не нескінчений. Без підтримки з боку держави невдовзі може настати день, коли в Україні згасне остання домна і десятки тисяч людей залишаться без роботи.

Без доступу до портів відновлення неможливе

ГМК — експортоорієнтована галузь, на зовнішні ринки ми відправляємо 80% продукції, із них близько 70% йшло через морські порти. Отже можливість експортувати морем це питання ключової галузі промисловості України. Нагадаю, в структурі українського експорту продукція ГМК займає більше третини, а за минулий рік продаж нашої продукції на світових ринках приніс в Україну близько 22 млрд доларів валютної виручки.

Сьогодні експорт зерна “транспортним коридором” забезпечує близько 1 млрд доларів надходжень щомісяця, приблизно стільки ж, якщо не більше, валюти може давати і експорт продукції ГМК. Себто Україна таким чином може збільшити обсяг валютних надходжень вдвічі -- вигода для держави очевидна.

Міжнародні партнери неодноразово підтверджували бажання допомогти економіці України. Все що потрібно зробити нашим урядовцям-дипломатам — це чітко донести до партнерів необхідність розширення номенклатури вантажів, які транспортують “коридором”.

В той же час ми добре усвідомлюємо, що вирішення питання доступу до портів залежить не тільки від українських можновладців. Успішні перемовини з нашим оскаженілим сусідом справа непроста, але, як показує історія “скасувань” та подальших “жестів доброї волі” в рамках зернової угоди — цілком реальна. Для цього потрібно лише більше тиску з боку міжнародної спільноти.

Проте внутрішня тарифна та податкова політика повністю залежить від волі держави. Полегшити кризове становище українського ГМК можна також завдяки іншим крокам, як то скасування екологічного податку та зниження рентних ставок, які за умов падіння виробництва все одно не працюють на користь державної скарбниці. Принаймні до моменту відновлення виробництва до довоєнного рівня.

Необхідно зламати плани ворога щодо послаблення однієї з ключових галузей української економіки. Адже маючи потужну промисловість в тилу, ми значно прискоримо нашу перемогу над російським агресором.