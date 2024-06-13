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11:30 13.06.2024

Ставлення українців до країн Східної Азії та Близького Сходу

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У четвер, 13 червня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Ставлення українців до країн Східної Азії та Близького Сходу".

Учасники: директор дослідницької компанії Active Group Олександр Позній; голова Українсько-арабської ділової ради, член Ради національних спільнот України доктор Емад Абу Алруб; засновник аналітичного центру Experts Club, заступник генерального директора Інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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